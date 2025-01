Trije sadeži za boljši spanec

Ob slabem spancu običajno ni prva misel sadje. Večina ob tem poseže po zdravilih, a študije so pokazale, da so določena živila pri odpravljanju te težave prav tako učinkovita kot farmacevtski izdelki.

»Ugotovili smo, da je denimo mediteranska prehrana povezana z boljšim spancem, kar pomeni, da uživanje različnih vrst sadja in zelenjave v kombinaciji s polnozrnatimi žiti, pa tudi zamenjava nezdravih maščob z zdravimi, kot so olivno olje ali avokado, izboljšajo kvaliteto spanja,« povedala Melissa Keeney, dietetičarka z zdravstvenega centra Hartford.

Dodaja, da so raziskave potrdile, da obstajajo tri vrste sadja, ki nam pomagajo bolje spati.

Kivi

Skupina raziskovalcev je odkrila, da bo uživanje dveh kivijev eno uro pred spanjem pri odraslih, ki trpijo zaradi motenj spanja, v štirih tednih podaljša količino in izboljšuje kakovost spanca.

Kivi namreč vsebuje serotonin, ki pozitivno vpliva na nočni počitek.

FOTO: Nata_vkusidey/Gettyimages

Višnje

Višnje so znane po visoki vsebnosti melatonina, hormona, ki uravnava cikel spanja in budnosti. Poleg tega so bogate z antioksidanti in zato koristne v boju s prostimi radikali ter vnetjem, ki jih ti v telesu povzročajo.

Njihove protivnetne lastnosti lahko prav tako pomagajo izboljšati kakovost spanja, sok iz višenj zmanjša še kislost v organizmu in okrepi imunski sistem.

Zanimivo je, da je manjša študija, izvedena na univerzi v Louisiani, pokazala, da uživanje soka iz višenj lahko znatno podaljša čas spanja pri starejših osebah, ki trpijo zaradi nespečnosti.

Rezultati te raziskave so pokazali, da je sok iz višenj pri sodelujočih čas spanja podaljšal za neverjetnih 84 minut.

FOTO: Mescioglu/Gettyimages

Ananas

Ananas je okusen sadež, ki med drugim vsebuje melatonin, hormon, ki je znan po tem, da uravnava naš notranji ritem. Čeprav njegov učinek morda ni tako izrazi kot pri omenjenih višnjah, zaradi vlaknin, encimov in vitaminov prinaša še številne druge prednosti za zdravje.

Prisotnost melatonina v ananasu lahko pozitivno vpliva na notranji telesni ritem, kar je še posebej pomembno za ljudi, ki imajo težave s spanjem ali trpijo zaradi motenj spanja.

FOTO: Mindstyle/Gettyimages

Poleg tega je ta sadež tudi zaradi drugih zdravilnih in hranljivih snovi odličen zdrav dodatek prehrani, piše Ženski magazin.