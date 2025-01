Zaspite pred televizorjem? Razlog vas bo šokiral

Skoraj vsak večer zaspite pred televizorjem? Odkrijte, kaj vam telo obupno sporoča! To ni problem samo zagnanih športnih rekreativcev, ki imajo dan izpolnjen od prve do zadnje minute.

Razumljivo; če poleg službe še treniraš in se seveda ukvarjaš še z družino, če jo imaš, potem te prvega zmanjka, ko se usedeš, uležeš na kavč, da bi s kom pogledal vsaj dnevnik, če ne, še kako serijo.

Torej ...

Ali zvečer prižgete televizor z upanjem, da se boste sprostili, a že po nekaj minutah zaplavate v svet sanj? Ta težava prizadene mnoge ljudi, nekateri pa celo priznajo, da je zaspati brez prižganega televizorja pravi izziv.

Toda kako se to ujema s priporočili strokovnjakov, da bi morali prenehati gledati televizijo vsaj eno uro pred spanjem? Zakaj torej redno zaspite s prižganim televizorjem?

Kdo ima tv v spalnici, naj prvi dvigne roko.

Znanstveniki niso povsem prepričani, zakaj televizija nekaterim ljudem otežuje, drugim pa olajša uspavanje. Predlagali so nekaj hipotez, ob tem pa poudarili, da je za zdrave spalne navade bolje omejiti večerno gledanje televizije.

Občutljivost na dražljaje

Če pogosto zaspite s prižganim televizorjem, ste morda manj občutljivi na dražljaje, kot sta hrup ali svetloba. Nekateri ljudje lahko omejijo senzorno zaznavanje, zaradi česar so manj občutljivi na hrup.

Mnogim ljudem zvok televizije ustvari občutek ugodja. Zvok pomaga umiriti čute in preusmeriti pozornost, kar prispeva k sprostitvi in lažjemu uspavanju.

Pobeg pred negativnimi mislimi

Se vam kdaj zgodi, da ob odhodu v posteljo začnete razmišljati o različnih, pogosto negativnih stvareh? Ali pa vas pritiska občutek časa, na primer, ko morate zgodaj vstati? V obeh primerih gre za vrsto tesnobe, ki otežuje uspavanje.

Strokovnjaki opozarjajo, da nekateri ljudje doživljajo občutek pritiska, ki povečuje napetost. Televizija pa lahko pomaga preusmeriti pozornost stran od vsiljivih misli in ima pomirjujoč učinek.

Spanje pred televizorjem? Da, vendar ...

V kontekstu uspavanja pred televizorjem se postavlja vprašanje o kakovosti spanja in možnih neželenih učinkih. Strokovnjaki opozarjajo, da ljudje, ki zaspijo le ob večernem gledanju televizije, lahko doživljajo motnje v naravnem spalnem ciklu. To pomeni, da nekaj ovira proces uspavanja.

Če je televizija edini način, da zaspite, je pomembno, da raziščete vzrok za to. Obstajajo številne varnejše in bolj zdrave tehnike za uspavanje. Poleg tega strokovnjaki priporočajo omejitev gledanja televizije iz postelje, saj to dolgoročno lahko povezuje posteljo z budnostjo namesto s spanjem.

Premislite, kaj gledate pred spanjem

Znanstveniki poudarjajo še en pomemben vidik – vrsto vsebin, ki jih gledate pred spanjem. Izogibajte se čustveno intenzivnim programom, ki povečujejo vzburjenost in angažiranost, ali tistim, ki vas silijo v intenzivno razmišljanje. Prav tako se izogibajte informativnim oddajam ali vsebinam, ki vzbujajo strah, negotovost ali tesnobo.

Spremenite navado

Zaspati pred televizorjem enkrat ni razlog za skrb. Marsikdo je zaprl oči zaradi utrujenosti, tudi med ogledom zanimivega filma. Če pa se to dogaja redno, gre lahko za slabo navado.

Strokovnjaki že leta opozarjajo, kako pomembno je, da se izogibate svetlobi in hrupu tik pred spanjem. Namesto televizije si privoščite sproščujočo kopel, skodelico čaja ali poslušanje umirjene glasbe. Pomembno ni le, kdaj greste spat, temveč predvsem kakovost vašega spanja.