Trije glavni dejavniki za demenco: poskrbite za preventivo

Sladkorna bolezen, izpostavljenost onesnaženemu zraku in alkohol lahko znatno povečajo tveganje za demenco, je pokazala študija, objavljena v reviji Nature Communications, v kateri so znanstveniki analizirali 15 spremenljivih dejavnikov tveganja za demenco in ugotovili, da so omenjeni trije najnevarnejši.

»Vemo, da nekateri deli možganov propadejo prej v procesu staranja in naša nova študija je pokazala, da so ti ranljivi deli možganov najbolj dovzetni za vpliv sladkorne bolezni, onesnaženega zraka in alkohola.«

»Ljudje bi lahko zmanjšali vnos alkohola, se držali pravil zdravega prehranjevanja in gibanja, da bi preprečili sladkorno bolezen, ter se zaradi visoke onesnaženosti zraka izogibali preživljanju časa zunaj,« je povedala soavtorica raziskave dr. Gwenaëlle Douaud z Oddelka za klinične nevroznanosti na Univerzi v Oxfordu.

Zmanjšajte vnos alkohola

Izgorevanje fosilnih goriv ustvarja dušikov dioksid, ki lahko tako kot sladkorna bolezen in alkohol posredno poškoduje možgane s povečanjem tveganja za srčno-žilne bolezni, ki so znani dejavnik tveganja za demenco. Poleg tega lahko to onesnaženje neposredno vstopi v možgane ter povzroči spremembe in vnetja.

Spremljajte obvestila o onesnaženosti zraka v svoji okolici. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Spremljajte obvestila o onesnaženosti zraka v svoji okolici in ob kritičnih dneh ne hodite ven – svetuje nevroznanstvenik dr. Yuko Hara in dodaja, da so raziskave pokazale, da imajo ljudje, ki spijejo več kot 14 enot alkohola na teden (14 žganih pijač, šest piv ali devet majhnih kozarcev vina), bistveno večjo izgubo možganskega volumna kot tisti, ki spijejo manj kot sedem enot na teden.

Opozoril je tudi, da imajo ljudje s sladkorno boleznijo 73 odstotkov večje tveganje za demenco kot tisti brez sladkorne bolezni.