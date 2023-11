Toliko kave moramo popiti, da bi naši možgani bolje delovali

Kava v pravih količinah je dokazano dobra predvsem za možgane. Poleg tega, da nas dvigne, kadar koli je to potrebno, nam lahko pomaga živeti dlje, zmanjša vnetje in zmanjša tveganje za sladkorno bolezen.

Raziskovalna populacijska študija, izvedena v Hamburgu v Nemčiji, je nedavno preučevala možgane več kot 2000 ljudi, starih od 45 do 74 let. Primerjala je štiri skupine ljudi, ki so rekli, da redno pijejo – manj kot 1 skodelico kave na dan, 1-2 skodelici na dan, 3-4 skodelice na dan, 5-6 skodelic kave na dan.

Študija je pokazala, da so imeli tisti, ki so redno pili tri do štiri skodelice kave na dan, najmočnejšo strukturo možganov, če pogledamo več dejavnikov, vključno z ohranjeno kortikalno debelino, ki je na splošno povezana z večjo inteligenco.

Izboljšanje se je povečalo od tistih, ki niso pili kave, do tistih, ki so pili več. Vendar zasnova študije ni bila popolna. Avtorji so opozorili, da je bila študija izvedena na relativno majhni in homogeni skupini. Poudarili so tudi, da so bili tisti, ki so popili več kave, na začetku bolj zdravi in ​​bolj izobraženi, zato teh potencialnih motečih dejavnikov ni mogoče izključiti.

Dokazano je, da kava upočasni kognitivni upad in potencialno zmanjša tveganje za Parkinsonovo in Alzheimerjevo bolezen.

Zapisali so tudi, da je potrebnih več raziskav, da bi ugotovili, ali ima kava brez kofeina podobne učinke. Kljub temu te začetne ugotovitve dopolnjujejo vse več dokazov, ki podpirajo idejo, da je kava dobra za možgane in splošno zdravje.

Dokazano je, da kava upočasni kognitivni upad in potencialno zmanjša tveganje za Parkinsonovo in Alzheimerjevo bolezen. Poleg tega je metaanaliza učinkov kave na zdravje iz leta 2017 pokazala, da kava zmanjšuje pojavnost srčno-žilnih in drugih bolezni ter nevrološke, presnovne in jetrne bolezni. Čeprav vse te študije niso obravnavale natančnega števila skodelic, nekatere od njih predlagajo prag treh do štirih skodelic za optimalno korist.

Priporočljivo je, da kofeina ne uživate, če občutite živčnost, tesnobo ali razbijanje srca. Drugi načini za vsakodnevno podpiranje zdravja možganov vključujejo dajanje prednosti spanju, dejavnosti in učenju novih stvari.

​Ta nova raziskava kaže, da navada pitja vaše najljubše pijače izboljša strukturo možganov, tri ali štiri skodelice pa imajo lahko še večji učinek.

Nova študija, izvedena v Nemčiji, raziskuje, kako različne ravni vnosa kave vplivajo na strukturo možganov. Prvi rezultati kažejo, da so lahko tri do štiri skodelice na dan magična številka za ohranjanje kritičnih možganskih struktur, ki pomagajo izboljšati kognitivne sposobnosti in splošno delovanje možganov, poroča MBG.