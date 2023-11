Letošnjo modno jesen zaznamujejo kavni odtenki

Zadnje dni vsi govorijo o kavi tudi v modnem svetu. Jesenske kolekcije se namreč bohotijo v barvah ekspresa, kapučina in bele kave. Sezona jesen/zima 2023 je bistveno bolj umirjena kot prejšnja leta, saj so oblikovalci namesto bleščečih odtenkov in močnih kontrastov za letošnje hladne mesece zapovedali umirjene kavne odtenke in umazano oziroma smetanasto belo barvo.

Spogledovanje z rjavo lahko začnete pri dodatkih.

Zaznamovala bo letošnjo jesen. Foto: Zara

Miu Miu se spogleduje s karamelno, pri Pradi so rjave kose kombinirali z mlečno belimi oblačili, pri Saint Laurentu pa so na trg poslali usnjene jakne v barvi kavnih zrn, za katerimi vzdihujejo modne poznavalke. Čokoladno rjava zaznamuje kolekcijo kril, oblek in hlač pri znamki Fendi.

Morda boste rekli, da je rjava v modi že ves čas, a letos jo znamke postavljajo v ospredje, zato modni navdušenci predlagajo, da se zanjo odločimo tudi takrat, ko bi najprej pomislili na črno. Kajti tudi rjava lahko deluje zelo minimalistično in uglajeno.

To so že dokazale zvezdnice Hailey Bieber, Kendall Jenner in Jessica Chastain, ki so jo izbrale za rdečo preprogo. Rjava oblačila lepo sovpadajo s tihim prestižem, in če ustvarjate svojo garderobo v tem slogu, naj bo rjava vaša naslednja izbira.

V rjavi od glave do pet na slavnostno zabavo. Foto: Mango

Če si z njo še niste povsem na ti, začnite z dodatki. Namesto črnih gležnjarjev razmislite o rjavih. Ti se bodo tudi lepše kombinirali z džinsom. Prijazna do kombiniranja je rjava torbica. In ko vam bo barva vedno bolj blizu, boste pripravljeni na dvojni odmerek. Recimo kombinacija plašča in obleke.

Izjemno lepo se kombinirajo vsi odtenki rjave oziroma barve, ki jih ustvarja kava s smetanasto belo. Takšna kombinacija na s soncem obdane jesenske dneve ne zagotavlja le modnih pohval, temveč, kar je še najbolj pomembno, tudi dobro počutje. Tople, umirjene barve zagotovo pripomorejo k našemu razpoloženju.