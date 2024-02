To so najslabše pijače za srce

Raziskava, katere rezultati so bili objavljeni v časopisu American Society for Nutrition, je analizirala 20 različnih kliničnih študij, da bi odkrila, kako je tveganje za srčno-žilne bolezni povezano s pitjem šestih različnih pijač.

Pod drobnogled so vzeli čaj, kavo, sadne sokove, energijske pijače, alkoholne pijače in napitke, sladkane s sladkorjem ali umetnimi sladili.

Odkrili so, da dolgotrajno uživanje sladkih pijač in alkohola povečuje tveganje za srčne bolezni pri moških in pri ženskah.

Predhodne raziskave so odkrile, da bi energijske pijače, sladkane s sladkorjem ali umetnimi sladili, lahko bile povezane s srčnimi aritmijami, srčnim zastojem in miokardno ishemijo, stanje, ki vodi v zamašitev arterij. Zato jih ne bi smeli redno uživati.

Energijske pijače niso prijazne do srca. FOTO: Antonioguillem/Getty images

Zakaj je sladkor slab za srce?

Sladkor lahko poviša krvni tlak, kar poveča tveganje za srčno kap, za možgansko kap ter za bolezni srca. V zmernih količinah ob sicer zdravi prehrani ne povišuje krvnega tlaka, je pa to zagotovo živilo, s katerim tudi z vidika zdravja srca ne bi smeli pretiravati.

Telovadba ne pomaga

Druga raziskava, objavljena v publikaciji American Journal of Clinical Nutrition, izvedena v približno istem času kot prej omenjena, je iskala odgovor na vprašanje, ali lahko telesna aktivnost izniči učinke sladkih pijač na zdravje srca in ožilja.

V njej je sodelovalo 100.000 odraslih oseb. Pri tistih, ki so sladke pijače pili pogosteje kot dvakrat na teden, je bilo višje tveganje za bolezni srca in ožilja ne glede na to, da so se redno gibali.

Redno gibanje ne izniči škodljivih učinkov sladkih pijač na srce. FOTO: Alexei_tm/Getty images

Seveda je redna telesna aktivnost koristna za srce, vendar omenjena raziskava dokazuje, da ne more povsem izničiti negativnih vplivov prekomernega uživanja sladkih pijač.

Kaj piti namesto njih in tako koristiti srcu?

Kavo brez sladkorja in mleka. Zanjo je raziskava pokazala, da je v zmernih količinah zdrava za srce.

Zeliščne čaje brez sladkorja, ki so se prav tako izkazali za srcu prijazne.

Kombušo z nizkim deležem sladkorja.

Smutije, ki vsebujejo vlaknine, beljakovine in zdrave maščobe.

Topel nesladkan kakav.

Kokosovo vodo.

Običajno vodo.

Namesto sladkih napitkov si privoščite nesladkan čaj. FOTO: Getty images

Berite deklaracije

Pri tem je treba opozoriti, da kokosova voda, kavni napitki in ledeni čaji, ki so na trgovskih policah, lahko vsebujejo veliko dodanega sladkorja.

Zato vedno preverjate deklaracije in etikete ter količino sladkorja iz pijač omejite na največ pet žličk na dan (približno 20 gramov).

Treba je omeniti še, da občasno pitje sladkih ali alkoholnih pijač ne bo škodovalo srcu, ključ je, tako kot povsod, v zmernosti, piše Mind body green.