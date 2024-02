Kaj lahko pričakujete po enem mesecu brez alkohola? Razlaga po tednih

Brezalkoholno obdobje največkrat nastopi v času postenja od pepelične srede do velike noči. Spet drugi komaj čakajo »čistilno akcijo«, ki lahko nastopi takoj, ko se za to odločijo. In največkrat se prav ob koncu zime.

O alkoholu in športni rekreaciji, nemogoči, mogoči, povezavi, smo že velikokrat pisali, danes pa nas zanimajo prednosti, ki jih lahko dobite, če se odločite en mesec preživeti brez alkohola.

Veliko športnih rekreativcev redno uživa alkoholne pijače. In veliko jih prizna, kako bolje se počutijo, ko za nekaj časa prenehajo.

Prvi teden brez alkohola

Za redne pivce bo prvi teden najtežji. Statistika pravi, da ljudje, ki so vajeni rednega pitja, najtežje prebrodijo prvi teden. Zato v tem obdobju večina obupa.

Ključni razlog za težko obdobje je pomanjkanje spanja. Ko opustite alkohol, se spanje začne uravnavati. To po navadi pomeni, da je prvih nekaj dni težje zaspati. Alkohol pomaga zaspati, a posledično trpi kakovost spanca.

Čeprav se vam morda zdi, da manj spite, boste na koncu bolj spočiti in lažje boste ostali zbrani. Morda boste začeli sprejemati pametnejše odločitve o hrani. Alkohol nas premami k uživanju mastne in nezdrave hrane. In ko boste prenehali piti, se bo zmanjšala tudi potreba po tovrstni hrani.

Drugi teden brez alkohola

Po približno dveh tednih bodo vidni prvi rezultati! Bolje boste spali in hidracija se bo izboljšala. Bolj boste motivirani, vaša koža bo zasijala in videti boste manj napihnjeni. Če imate težave z zgago, se bo stanje izboljšalo, nelagodje pa bistveno omililo. Alkohol draži želodčno sluznico in tako povzroča težave.

Tretji teden brez alkohola

Do tretjega tedna se bo znižal tudi vaš krvni tlak. Poleg tega boste opazili nekaj kilogramov manj. Alkoholne pijače so visoko kalorične in tukaj je nekaj primerov:

500 ml piva: 170 kalorij (711 kJ) 150 ml rdečega vina: 128 kalorij (535 kJ) 150 ml belega vina: 123 kalorij (514 kJ) 100 ml šampanjca: 75 kalorij (313 kJ) 25 ml gina: 66 kalorij (276 kJ) 25 ml vodke: 58 kalorij (242 kJ) 25 ml viskija: 64 kalorij (264 kJ) 25 ml žganja: 55 kalorij (240 kJ)

Četrti teden

Počutje bo na vrhuncu. Če ste nagnjeni k aknam, boste opazili, da je koža čistejša in da so akne manj pogoste. Koža ne bo več suha, vi pa boste lahkotni. Manj bo napihnjenosti, manj bo otekanja prstov na nogah in stopalih. Na splošno se boste počutili zdravi. No, ... vredno je poskusiti.