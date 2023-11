To je po mnenju strokovnjakov najbolj zdrava zelenjava

Vsaka zelena zelenjava je zdrava, pa vendar ena v tej široki množici izstopa, čeprav ni ravno pogosto na jedilnikih. Kar je škoda, saj se ne ponaša le z izjemnimi učinki na zdravje, temveč razvaja tudi s posebnim okusom.

Zvezda je vodna kreša

Že leta 2014 je ameriški Center za nadzor bolezni in preventivo začel raziskavo, s pomočjo katere je izpostavil živila, ki so tesno povezana z nižjim tveganjem za kronične bolezni.

Strokovnjaki so se pri proučevanju različnih živil osredotočali na 17 vitaminov in mineralov, med drugim na vitamine C, D, E in K ter ključne minerale, kot sta kalcij ter kalij.

Med vsemi analiziranimi je prvo mesto po vsebnosti teh in posledično po učinkih na zdravje zasedla vodna kreša.

Odlična je v družbi rib ali mesa. FOTO: Cheekylorns/Gettyimages

Ta je izjemno bogata z vitamini in minerali ter izstopa po vsebnosti antioksidantov, na drugi strani se ponaša z nizko energijsko vrednostjo. Njena najmočnejša tekmeca in prav tako visoko na lestvici sta kitajsko zelje in ohrovt, navaja portal The Healthy.com.

Zakaj je dobra

Prehranska strokovnjakinja Julia Zumpano s klinike Cleveland je pojasnila: »Rezultati številnih raziskav so prišli do podobnih zaključkov: vodna kreša med vso zelenjavo prednjači po učinkih na zdravje. Trenutno potekajo študije o njenem učinku na zmanjševanje posledic kajenja in na nižanje tveganja za raka dojk.«

Nedavne raziskave, med njimi tista iz leta 2021 so že pokazale, da lahko omili poškodbe DNA-ja in varuje pred nekaterimi oblikami raka. Ti drobni listki so prava zakladnica antioksidantov, ki premagujejo oksidativni stres, s tem igrajo pomembno vlogo pri preprečevanju prezgodnjega staranja in mnogih kroničnih bolezni.

Kako jo vključiti v prehrano

Dietetičarka Amber Sommer priporoča vsem, ki nimajo diagnosticiranih posebnih težav s strjevanjem krvi in zato ne uživajo zdravil za njeno redčenje, naj dnevno zaužijejo približno dve skodelici in pol zelenjave (približno 600 gramov). Priporoča raznovrstno zelenjavo: brokoli, zelje, cvetačo in tudi vodno krešo:

»240 gramov kuhanega ali surovega brokolija je nekje dnevni odmerek, pri surovi listnati zelenjavi je priporočljivo to količino povečati. Te nasvete je dobro upoštevati in na dnevne jedilnike umestiti tudi vodno krešo, na katero se prepogosto pozablja.«

Je pa res, da se pojavlja vprašanje, kako jo sploh vključiti v prehrano.

Lahko je tudi sestavina kremne juhe. FOTO: Bonchan/Gettyimages

Zumpanova niza nekaj idej:

Lahko je sestavina sadnega ali zelenjavnega zmeška.

Iz nje lahko izdelate pesto.

V kombinaciji z drugo zelenjavo je odlična kot solata.

Poda se k ribam in mesu, piščančji ali jajčni solati, dobra je v sendvičih iz polnozrnatega kruha, dodate jo lahko tudi kremnim juham.

Skratka, veliko načinov, kako z njo popestriti jedilnike in izboljšati zdravje.