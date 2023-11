Hrana, ki je ne smete jesti v kombinaciji z antibiotiki

Različne vrste antibiotikov se v telesu obnašajo drugače, za vse pa velja, da so namenjeni zdravljenju bakterijskih okužb in vnetji. Pri njihovem jemanju je pomembno slediti navodilom zdravnika in se izogibati nekaterim živilom, ki zmanjšajo njihovo učinkovitost.

Na seznamu so na prvih mestih sledeča:

Grenivka

Nekatere sestavine grenivke tako, kot antibiotike, jetrni encimi razgrajujejo v jetrih. V primeru kombinacije obojega se antibiotiki zaradi preobremenjenosti jeter ne morejo pravočasno razgraditi in absorbirati, v telesu se nakopiči prekomerna količina zdravila, kar lahko pripelje do toksičnih vrednosti in neprijetnih posledic.

Grenivka in antibiotiki ne predstavljajo najboljše kombinacije. FOTO: Valentynvolkov/Gettyimages

Kalcij

Kalcij iz mleka, mlečnih izdelkov in drugih živil z visoko vsebnostjo tega minerala ter zdravila, ki so namenjena blaženju posledic osteoporoze, ovirajo absorpcijo antibiotikov v črevesju, kar lahko pomeni, da se zmanjša terapevtski učinek zdravila, ki zato ni kos bakterijski okužbi ali vnetju.

V času zdravljenja z antibiotiki se s kalcijem bogati hrani ni treba odpovedati, je pa priporočljivo mleko, mlečne izdelke in druga živila jesti vsaj dve uri pred zaužitjem zdravila.

Kalcij slabo vpliva na delovanje antibiotikov. FOTO: Yulia Molodovskaya/Gettyimages

Magnezij

Jemanje magnezija v kombinaciji z antibiotikom lahko zmanjša absorpcijo zdravila, ki posledično ni dovolj učinkovito, da bi premagalo okužbo ali vnetje.

Prehranske dodatke z magnezijem je dobro zaužiti vsaj dve uri pred antibiotikom, nikoli pa ne istočasno.

Alkohol

Alkohol ni priporočljiv v kombinaciji z nobenim zdravilom, antibiotiki niso izjema. Zaužit skupaj z nekaterimi vrstami teh zdravil lahko izzove slabost, težave z dihanjem, hipoglikemijo oziroma prenizko količino glukoze v krvi in tudi psihične težave, denimo tesnobnost in zmedenost.

Alkoholu se je med zdravljenjem z antibiotiki treba izogibati. FOTO: Taka4332/Gettyimages

Kaj je dobro jesti?

Skupaj z antibiotiki je dobrodošla hrana, bogata z vitaminom K, saj se količina tega zaradi delovanja antibiotikov v telesu zmanjša. Vitamin K je pomemben za pravilno strjevanje krvi, njegov dober vir je zelena zelenjava.

Čeprav zadnje raziskave dokazujejo, da prehranski dodatki s probiotiki ne vplivajo znatno na obnovo črevesne flore, ki jo poškodujejo antibiotiki, je v vsakem primeru priporočljivo obogatiti jedilnike s probiotičnimi živili, ki pozitivno vplivajo na črevesno mikrofloro in splošno zdravje.

Med zdravljenjem z antibiotiki je priporočljivo uživati dovolj vitamina K. FOTO: Gargonia/Gettyimages

Skupaj z antibiotiki je treba zaužiti dovolj tekočine (vsaj dva decilitra). Najboljša izbira so nesladkani čaji in voda.

Še za konec

Antibiotike je treba uživati v predpisanih časovnih intervalih, saj je le tako zagotovljeno kontinuirano delovanje, kar pomembno vpliva na njihovo učinkovitost.

Nikoli se jih ne sme jemati na lastno pest, temveč izključno po nasvetu zdravnika in se ob morebitnih nezaželenih stranskih učinkih predpisanih zdravil nemudoma posvetovati z njim.

Povzeto po portalu miss7