Sendvič za šolarjevo malico: Pripravimo jih iz čim bolj kakovostnih sestavin

Čeprav ima večina šolarjev možnost s malicati v šoli, v praksi ni tako. Izkušnje kažejo, da mnogi raje zavijejo na kos pice, burger ali sendvič, nekateri pa si nosijo s seboj doma pripravljeno malico, običajno sendvič. Najbrž je to najbolj globalni hitri obrok, priljubljen in preprost za pripravo, če se potrudimo, pa je lahko zelo okusen sendvič tudi kakovosten.



Čeprav bo večina zagovornikov zdrave prehrane zavila z očmi, saj so si sendviči pridobili status nezdravega obroka, lahko tudi priljubljen in praktičen sendvič pripravimo po pravilih zdrave prehrane. Seveda pazimo, katere sestavine bomo izbrali.Začne se s kruhom, ki je osnova vsakega sendviča. Bela žemlja je večini okusna, a zdaj že vsakdo ve, da je ni priporočljivo uživati vsak dan. Sicer hitro nasiti, a po belem kruhu smo kmalu spet lačni, pa še zaspani postanemo, kar sredi pouka ni ravno prijetno. Zato raje izberimo polnovredni kruh, na primer iz polnozrnate pšenične, kamutove ali pirine moke, ki na presnovo delujejo drugače kot beli. Zlasti bo naš šolar dlje sit pa tudi prebava bo boljša.Povpraševanju in smernicam pravilnega prehranjevanja, čemur se pridružujejo še posebne prehranske navade, se prilagajajo tudi ponudniki sendvičev. Časi, ko je bil najpogostejši sestavljen iz žemlje, nekaj rezin posebne salame in rezine sira, da je bilo vse skupaj bolj sočno, pa je bila dodana še kisla kumarica, so davno minili.Danes imamo na voljo sendviče iz najrazličnejših štručk, v katerih so zelenjavni ali tunini namazi, popečene rezine piščančjega fileja, pršut ali salama, tanke rezine lososa, trdi sir ali mocarela, zelenjava, ponudba je zelo pestra, tudi za vegetarijance in vegane ter za ljudi, ki trpijo za alergijo.Če sendviče pripravljamo sami, naj bodo čim bolj sveži, zato sestavine zložimo skupaj šele zjutraj, preden gre otrok zdoma.Če bo sendvič dlje stal, preden ga zaužijemo, se izogibajmo zelo sočni zelenjavi, na primer paradižniku ali kumaram, ki bi lahko preveč razmočile kruh in druge sestavine. Zelo dobro se obnesejo na primer na tanko narezana paprika, list solate, komur so všeč grenki okusi, naj doda malo rukole ali radiča.