To je boljše od viagre (in brez stranskih učinkov)

Glede na rezultate nove raziskave, objavljene v časopisu Journal of Sexual Medicine obstaja nekaj, kar bi morali poskusiti vsi moški, ki imajo težave z erekcijo in se tako izogniti stranskim učinkom, ki jih ima lahko priljubljena rešitev iz te zagate: viagra.

Z omenjeno raziskavo so strokovnjaki iskali odgovor na vprašanje, ali lahko aerobna vadba pomaga pri premagovanju erektilne disfunkcije.

Izhajali so iz dejstva, da je stanje pogosto povezano s srčnimi težavami, vnetji in zoženji arterij. Aerobna vadba lahko zniža tveganje ali omili simptome vseh treh naštetih, torej naj bi pomagala tudi pri težavah z erekcijo.

Spodbudni rezultati

Da bi ugotovili, kakšen učinek ima omenjena vadba na to težavo, so pregledali podatke enajstih na to temo opravljenih raziskav in proučevali, kako so različne oblike zdravljenja, naj bo z viagro ali vadbo, vplivale na končni rezultat.

Dovolj je vadba tri do petkrat tedensko. FOTO: Olegbreslavtsev/Gettyimages

Izkazalo se je, da je bila aerobna vadba skoraj tako učinkovita kot modra tabletka, je pa ob tem treba dodati, da je prva brezplačna, dostopna vsem, njen edini stranski učinek pa je izboljšanje splošnega zdravja.

In še nekaj: za pozitivne učinke vadbe na erekcijo je dovolj od 30 do 60 minut aktivnosti, bodisi hoje, teka, vožnje s kolesom ali plavanja tri do petkrat tedensko.

Kaj torej storiti?

Če imate težave z erekcijo tudi sami, je to nedvomno dobra novica.

»Ponudniki zdravstvenih storitev bi morali vsem, ki imajo težave z erekcijo, najprej priporočati redno vadbo kot nekemično obliko zdravljenja ter pri tem izpostaviti še dejstvo, da ta nima negativnih stranskih učinkov.

Prvi nasvet zdravnikov naj bi bil: gibanje. FOTO: Pornpak Khunatorn/gettyimages

Šele, če bi se to pri njih izkazalo za neučinkovito, bi morali navajati druge možnosti,« so povedali avtorji študije.

Skratka: ne glede na to, ali tečete, hodite, plavate ali kolesarite, vaša vadbena rutina je zelo koristna.

Redna telesna aktivnost koristi zdravju in spolnemu življenju. FOTO: Bartekszewczyk/Gettyimages

Ne le z vidika zdravja srca, temveč tudi s stališča boljšega spolnega življenja, piše midnbodygreen.