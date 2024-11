Takšna vadba je protistrup za spremembe, ki jih ženske doživljajo okoli 40. leta

Kineziologinja Teja Ličen pravi, da je čas, da vaje za moč izgubijo neupravičeno stigmo, zaradi katere verjamemo, da če bomo prijeli uteži, bomo postali nabildani. »Vadba za moč je odlična osnova za to, da krepimo telo in ga ohranjamo zdravega,« poudarja.

Z vajami za moč se bomo tudi izognili simptomom, ki smo jih morda do zdaj razumeli kot proces staranja in jih nekako vzeli v zakup. Kineziologinja pravi, da ni povsem tako in z redno vadbo lahko številke ob rojstnih dnevih resnično ostanejo zgolj številke.

Mnoge smo v nekoliko manj intenzivnih oblikah vadbe, recimo v pilatesu in hoji, našle zase odlično rekreacijo, a zdaj slišimo, da to le ne bo dovolj, da bi morale delati tudi z utežmi in izvajati vaje za moč. Zakaj so te tako pomembne?

S staranjem vadba za moč zagotovo postaja ključna predvsem zaradi tega, ker po 30. letu začnemo ženske in moški izgubljati mišično maso. Gre za proces sarkopenije, ki vodi v zmanjšano mišično moč, počasnejšo presnovo in večjo možnost za poškodbe. In posledično tudi v bolezni, kot sta osteoporoza in artritis.

Z vadbo za moč nam uspe ohraniti zdrav nivo mišične mase (oziroma ga lahko tudi povečujemo, z leti sicer malo težje) ter ohranjamo kostno gostoto, stabilnost sklepov in posledično izboljšujemo tudi presnovo.

Če povzamem, boljša presnova nam pomaga pri ohranjanju zdrave telesne teže in zdrave telesne sestave, torej da nimamo v telesu toliko maščob, kar pa vodi v splošno boljšo kakovost življenja