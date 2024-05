V peti dimenziji ni pohlepa

»Revščina in neznansko bogastvo sta del starega modela sveta, dve skrajnosti, ki rušita ravnovesje. Tudi če je nečesa v življenju ali kolektivno na svetu preveč ali premalo, je to problematično in posesivnost se razvije v obliki ega,« pravi ameriška intuitivna gurujka Penney Peirce.

»V peti dimenziji, v katero vstopamo, je zavedanje, da vsak del kreacije podpira višja sila, ki nam daje življenje. Kar potrebujemo, samodejno pride k nam, odvisno od naše frekvence oziroma pozornosti. Ko vidimo, kaj imajo drugi, nas lahko to motivira, da podarimo ali zapravimo del tistega, kar imamo. Tudi v novem svetu bo obstajala funkcija valute, ki bo omogočala dajanje in prejemanje na fizični ravni kot simbol za pretok energije in zavesti. Lahko gre za fizično obliko denarja, kot jo poznamo, kriptovalute ali nekaj popolnoma novega,« pravi.