Dunajska čebelarska borza postala resničnost

Na Dunaju je nedavno zaživela spletna čebelarska borza. Nova platforma deluje po preprostem principu: osebe ali podjetja, ki na Dunaju razpolagajo z večjimi zelenimi površinami, jih prek spleta ponudijo čebelarjem, da lahko tja preselijo svoje panje. Projekt koristi vsem vpletenim, saj oprašene površine zagotavljajo več pridelka, čebelarji pa se lahko veselijo dobre medene letine, pravijo mestne oblasti.

In kako stvar deluje? Kmetje, vrtnarji, vinogradniki in podjetja z velikimi cvetočimi travnimi površinami na spletnem zemljevidu označijo svoje zemljišče ter tako povabijo čebelarje in njihove čebelje družine. Postopek deluje tudi v obratno smer, saj lahko čebelarji sami označijo, da za svoje čebele iščejo nov dom, denimo nasade sončnic ali ogrščic, ki zagotavljajo še posebej okusen med.

Korist projekta je obojestranska. Lastnikom zemljišč prisotnost čebel zagotavlja boljšo oprašenost rastlin in s tem več pridelka, dunajski čebelarji, ki za svoje panje hitro, enostavno in brezplačno najdejo nov dom, pa lahko računajo na dobro medeno letino. Na koncu se okusnega mestnega medu seveda razveselijo tudi Dunajčani in Dunajčanke. Celoten proces dobro vpliva tudi na ohranjanje zdravega ekosistema.

Mestni »minister« za okolje Jürgen Czernohorszky je ob predstavitvi platforme vse dunajske čebelarje in lastnike ustreznih zemljišč pozval, naj jo aktivno uporabljajo, saj je uspešno opraševanje odločilnega pomena za do okolja prijazno mestno kmetijstvo z velikim deležem ekoloških proizvodov. Čebele poleg tega z opraševanjem pripomorejo k večji biotski raznovrstnosti.

Mesto Dunaj že dlje spodbuja urbano čebelarstvo in si prizadeva za ugodne razmere tako za divje kot medonosne čebele. V mestu je dejavnih več kot 700 čebelarjev s približno 5000 panji oziroma več kot 200 milijoni čebel. Brezplačno platformo upravlja avstrijska kmetijska zbornica. Doslej je bila že na voljo v Spodnji in Zgornji Avstriji.