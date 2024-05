Nekdanja slovenska nogometna reprezentanta Boštjan Cesar in Bojan Jokić sta se že med igralsko kariero lotila izgradnje športne dvorane v Štepanjskem naselju v Ljubljani. Baza športa je od januarja 2018 središče živahnega dogajanja, to soboto pa začenjajo zanimivo tekmovanje za podjetja z dobrodelno noto, poimenovali so jo Copa de Baza. Zaposleni iz podjetij, ki so se prijavila na turnirje Copa de Baza, bodo tekmovali v futsalu, košarki in odbojki. FOTO: Baza športa Danes ob 10. uri se bo začel v dvorani Bazi športa, ki je zgled za javno-zasebno partnerstvo z Mestno občino Ljubljana, prvi v ...