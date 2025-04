Lagom: skrivnost Švedov do srečnega, uravnoteženega življenja

Beseda lagom nima ustreznice v drugih jezikih, v grobem pa pomeni »ne premalo ne preveč, temveč ravno prav«, naj gre za količino mleka v kavi ali pravšnji pritisk pri masaži, prav tako je to opis za popolno ravnovesje. Lagom je nekaj preprostega, brez odvečne navlake, predsodkov, nekaj iskrenega in odkritega. Lagom pomeni, da greš za konec tedna k prijateljem, če te povabijo, vendar prineseš s sabo posteljnino, ker je prav, da prispevaš za stroške bivanja. Lagom je pravica, da ostaneš doma z bolnim otrokom, ne da bi ti za to trgali od plače, a te pravice ne izkoriščaš. Kupiš praktičen avto, čeprav ni najprivlačnejši. Poslikaš eno steno, ostale pa pustiš bele, ker bi bilo prebarvati vse preveč. Naročiš si hamburger, a brez krompirčka, ker je zmernost vrlina.

Širše gledano ne gre le za dobro počutje, ampak pripadnost in skupno odgovornost, da najdemo svoje mesto in smo hkrati del skupnosti. Razmislite, ali lahko katero od njihovih navad tudi sami uvedete v življenje za ohranjanje ravnovesja in zmernosti pri vsem, česar se lotite.