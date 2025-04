Robert Friškovec, zaporniški duhovnik: Želel si je fajn ženo in otroke (VIDEO)

Robertova zgodba je izjemna, ker prikazuje, kako se lahko življenje nepričakovano obrne in nas vodi na poti, ki si je nismo nikoli predstavljali. Sprva želel postati kirurg, a se je zaradi različnih življenjskih okoliščin in notranjih iskanj odločil za duhovniški poklic. Njegova pot ni bila klasična, saj je v cerkev vstopil iz uporniškega vzgiba in radovednosti. Preko opazovanja ljudi in njihove vere je začel odkrivati globlji smisel in povezanost z Bogom. Spraševali so ga tudi, če je od UDBE (takratne tajne policije). Vedno si je želel pet fajn stvari: »Fajn ženo, fajn otroke, fajn službo, fajn hišo in fajn avto,« nam je razkril, ampak nekdo zgoraj je imel zanj večje načrte. Opisal nam je svojo prvo pot v zapor, ko se je javil kot prostovoljec: »Jaz sem se tresel. Tresel sem se zaradi tega, ker sem imel filmsko podobo o zaporu,« je povedal.

Ljubljana, 10.4..2025, podkast Šokkast, gost Robert Friškovec. Foto: Marko Feist FOTO: Marko Feist

Z Nino Pušlar zapel v šovu in maševal na Rock Otočcu

Skozi leta je sprejel številne izzive, ki so izven klasičnih duhovniških okvirjev, kot so nastopi v televizijskih oddajah in maše na nenavadnih mestih, kot je Rock Otočec. Verjame, da je pomembno nagovarjati ljudi tudi izven tradicionalnih cerkvenih prostorov in jim približati duhovne vsebine na njim dostopen način. »Tukaj je zelo pomembno postaviti meje. Ni vsak izziv izziv samo zato, da se vmes dokazuješ, ampak ja, vsebina, s čim lahko pravzaprav nagovoriš tudi v nekem koraku, ki ga narediš,« je povedal o svojih drznih izkušnjah izven duhovniških okvirjev.

Takole je zapel z Nino Pušlar v oddaji Zvezde pojejo, kjer sta se prebila vse do finala in zmagala. FOTO: Samec Blaž

Zaporniki niso živali za rešetkami

Duhovni poklic je Robertu omogočil, da se posveti delu z ljudmi, ki so pogosto na robu družbe. Njegova izkušnja v zaporih in delo z zaporniki ter žrtvami kaznivih dejanj sta ga naučila, kako pomembno je poslušati in razumeti ljudi. Duhovni poklic mu omogoča, da pomaga ljudem najti smisel in upanje v težkih trenutkih. »Tam sem se naučil tega, da to ni živalski vrt, kjer gledamo zdaj nekega severnega medveda,« je spregovoril o ljudeh v zaporih. Veliko pomena pa daje tudi na žrtve kaznivih dejanj, ki so pogosto prezrte: »Velikokrat rečejo, mene sploh nihče ne vpraša, kako se počutim. Pomemben je samo on oziroma ona, ki je storil kaznivo dejanje,« je povedal. V studio je prinesel tri osebne predmete, ki nosijo zanimive zgodbe.

