Reševalci pomagali hudo bolni ženski, ko je na njihovo vozilo padel najstnik

V Rovinju se je v nedeljo pripetila nadvse nenavadna nesreča, ki bi se kaj lahko končala tragično. Pred enim od stanovanjskih blokov je ustavilo reševalno vozilo, saj je bila v enem od stanovanj ženska, ki se ji je zdravstveno stanje nenadoma močno poslabšalo in je potrebovala nujno medicinsko pomoč.

Medtem ko sta jo reševalca pripravljala na prevoz v bolnišnico, pa je zunaj močno počilo. Na pokrov motorja in vetrobransko steklo je namreč padel najstnik, in to s četrtega nadstropja. Na njegovo srečo je vozilo močno ublažilo njegov padec in utrpel je le pretres možganov ter nekaj udarnin in prask.

Povsem bo okreval

»To je bila sreča v nesreči, če ne bi bilo avtomobila, bi se fant najbrž ubil. Ekipa, ki je bila na prizorišču, ga je hitro oskrbela in poklicala sta okrepitve, saj sta imela opravka s hudo bolno žensko, potrebovali so tudi nov vozilo, tisto, na katero je padel 16-letnik, ni bilo več vozno. Fant je bil pri zavesti, mobilizirali so ga, mu dali analgetike in ga odpeljali,« je hrvaškim medijem povedala vodja istrske nujne medicinske pomoči Tatjana Čemerikić.

Najstnik bo po besedah zdravstvenih delavcev, ki so ga oskrbeli, povsem okreval, potreboval ni niti operacije, v bolnišnici so ga obdržali le na opazovanju.