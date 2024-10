Imate vnete sinuse? Pomaga primerna vlaga v zraku

Sinusi ali obnosne votline so votli, z zrakom napolnjeni prostori na predelu obraza, ki proizvajajo sluz. Če se vnamejo, so lahko vzrok za številne zdravstvene težave. Sinusitis ali vnetje sinusov v večini primerov povzročijo virusi, redkeje pa bakterije ali alergije. Tkivo v sinusih se vname ali zateče, zaradi česar sluz ne more normalno odtekati. Zamašeni sinusi povzročajo občutek pritiska ali bolečine v obrazu, zamašen nos in številne druge simptome.

Simptomi sinusitisa so podobni prehladnim.

Sinusitis je lahko akuten, kar pomeni, da mine po manj kot štirih tednih, subakuten, ki traja od štiri do 12 tednov, ter kronični, ki traja več kot 12 tednov. Ločimo tudi bakterijski in virusni ter glivični sinusitis. Najpogosteje ga povzročijo virusi, denimo tisti, ki povzročajo prehlad, bakterijski najpogosteje nastopi šele po virusnem.

Vneti sinusi onemogočajo pretok sluzi. FOTO: Peakstock/Getty Images

Simptomi so običajno izcedek iz nosu z gosto rumeno ali zeleno sluzjo, zamašen nos, kapljanje sluzi v grlu, obrazni pritisk (zlasti okrog nosu, oči in čela), pritisk ali bolečina v zobeh, ušesni pritisk ali bolečina, vročina, slab zadah (halitoza) ali slab okus v ustih, tudi kašelj, glavobol in utrujenost.

Pogostejši je pri ljudeh, ki imajo nosne polipe, astmo, nosne alergije, okvarjen septum, šibek imunski sistem ter pri kadilcih. Sam po sebi sinusitis ni nalezljiv, so pa nalezljivi virusi in bakterije, ki ga povzročajo. Virusnega sinusitisa vam ni treba posebej zdraviti, saj po nekaj dneh mine sam od sebe, ob bakterijskem pa morate obiskati zdravnika, saj se ga zdravi z antibiotiki.

Navadno mine prej kot v desetih dneh. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Pomoč

Pomagamo si tudi sami, in sicer z zdravili brez recepta, z zdravili za zmanjšanje otekanja nosne sluznice in zdravili za prehlad ali alergije. Nos izpiramo s fiziološko tekočino, med obolenjem pa pijemo čim več tekočine. Če ne bo minil po desetih dneh, vam bo zdravnik predpisal antibiotike, peroralne ali lokalne dekongestive ali intranazalno steroidno pršilo. Kronični sinusitis se zdravi z intranazalnimi steroidnimi spreji, lokalnimi antihistaminiki v sprejih ali peroralnimi tabletami ter še nekaterimi drugimi sredstvi. Za zdravljenje strukturnih težav, polipov ali glivičnih okužb je včasih potrebna operacija. Za blažitev simptomov veljajo za učinkovite tudi nekatere alternativne terapije, denimo akupunktura, akupresura in masaža obraza.

Sinusitis lahko preprečimo z nežnim izpiranjem nosu s fiziološko tekočino, preprečevanjem alergij in vedenjem, ki nas varuje pred okužbami, denimo z umivanjem rok. Pomembno je tudi, da vzdržujete primerno vlažnost v prostorih, kjer se veliko zadržujete.