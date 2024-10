Gibanju naj sledi počitek

Z redno telesno aktivnostjo, uravnoteženo zdravo prehrano in izogibanjem nezdravim življenjskim navadam (na primer pitju alkohola, kajenju) boste preprečili morebitne hujše bolezni, že manjši prehlad pa zaradi okrepljenega imunskega sistema lažje premagali.

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) bi moral vsak posameznik vsaj 150 minut na teden izvajati zmerno aerobno telesno dejavnost oziroma visoko intenzivno aerobno telesno dejavnost vsaj 75 minut na teden. »Poleg tega se za odrasle priporoča, da vsaj dvakrat na teden izvajajo vaje za mišično moč in vzdržljivost. Za odrasle po 65. letu se priporoča še, da vključijo vaje za ravnotežje, ki naj jih izvajajo vsaj trikrat na teden,« priporočila povzemajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Pri tem poudarjajo, naj si vsak izbere tisto, ki mu prinaša veselje in jo najlažje vključi v vsakdanje življenje. »Začnimo z majhnimi koraki in postopoma dodajajmo več telesne dejavnosti v naš vsakdanjik,« sklenejo.

Gibanje okrepi imunski sistem. FOTO: Ulza/Getty Images

Učinkovita je vadba po načelu FITT: črka F označuje frekvenco, in sicer redno, vsaj petkrat na teden, I pomeni intenzivnost (vsaj zmerna, da se rahlo ogrejete in nekoliko zadihate), T trajanje (zapisana priporočila SZO) in T tip, vrsta vadbe (različne aerobne vaje, pa za krepitev mišic, koordinacijo, ravnotežje, gibljivost, sprostitev). Prednosti gibanja so povečanje funkcionalnosti sklepov, kakovosten in globok spanec, odpravljanje določenih virov bolečin, izboljšanje duševnega zdravja.

Utrujeni kličemo poškodbo

Redna telesna aktivnost je pomembna za počutje in zdravje posameznika. Tako kot počitek. Slednji seveda ne samo v stilu večurnega poležavanja na kavču pred teve zaslonom, saj lahko v tem primeru govorimo o lenobi. Če je za vami naporna telesna aktivnost, je počitek še kako upravičen, saj telo potrebuje čas za regeneracijo. Čas, da si pridobite energijo za vadbo in preprečite nastanek hujših poškodb mišic, ki so med vadbo močno obremenjene. Brez počitka boste vse bolj utrujeni, hkrati pa manj motivirani za nadaljnjo vadbo. Če ne drugega, vas bodo na koncu ustavile bolečine v mišicah ali pa celo (hujše) poškodbe, ki jih lahko staknete med vadbo.

Izogibanje počitku lahko po drugi prinese kakšen dodaten kilogram. Znanstveniki so ugotovili, da se ob pretirani izpostavljenosti gibanju pri človeku pojavi stres, ki vpliva na višanje grelina, hormona, ki povečuje občutek lakote. To pomeni, da boste pogosteje posegali po hitri hrani in se tako – redili. Vsekakor boste s kakovostnim počitkom, najbolj pomemben je dovolj dolg in kakovosten spanec, okrepili imunski sistem. Ena od študij, v katero je bilo vključenih 150 ljudi, je pokazala, da so bili tisti, ki so spali manj kot sedem ur na dan, bolj dovzetni za bolezni.

Prednosti počitka, tudi na primer v okviru katere od sprostitvenih tehnik (poslušanje glasbe, kopel, branje knjig, meditacija ...), so zmanjševanje stresa in tesnobe, izboljšanje razpoloženja, znižan krvni tlak, lajšanje kroničnih bolečin, okrepitev imunskega ter krepitev srčno-žilnega sistema.