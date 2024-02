Skriva se v jajcih: vitamin, ki vam ga primanjkuje, če ste stalno izčrpani

Utrujenost, ali že kar izčrpanost je posledica različnih dejavnikov: od premalo spanca do kroničnega stresa, menjave letnih časov, velikokrat pa telo na takšen način opozarja, da mu primanjkuje določenih snovi, ki naj bi jih dobivalo s pestro in uravnoteženo prehrano.

Mišična šibkost in stalna utrujenost sta denimo prvi opozorili, da organizmu primanjkuje vitamina B12, katerega naloga je med drugim pomoč rdečim krvnim telescem pri prenosu kisika v vse telesne organe.

V Turčiji opravljena raziskava je spremljala količino vitamina B12 v telesu oseb, ki so zaradi izčrpanosti in pogostih vrtoglavic iskale zdravniško pomoč. To so primerjali s količino omenjenega vitamina pri osebah, ki teh težav niso imele.

Rezultati so pokazali, da je bilo pri prvih v organizmu v povprečju za 40 odstotkov manj vitamina B12 v primerjavi z zdravimi prostovoljci.

Jajca sodijo med vire vitamina, katerega pomanjkanje se kaže tudi kot raztresenost, malodušje in depresija. FOTO: Esin Deniz/Gettyimages

Drugi kazalniki pomanjkanja snovi, katerega vir so praviloma živila živalskega izvora in ga največkrat primanjkuje osebam, ki se hranijo izključno z rastlinsko hrano, so še raztresenost, pozabljivost, tudi malodušje oziroma depresija. Ta je nedvomno en od simptomov pomanjkanja vitamina B12, niso pa strokovnjaki še našli jasne vzročno-posledične povezave med obema pojavoma.

Domnevajo, da je vitamin B12 povezan s kemičnimi procesi v možganih in sodeluje pri sproščanju hormonov serotonina in dopamina.

Pri pomanjkanju sta mogoči tudi bleda, rumenkasta koža in vnet, rdeč jezik, največ vitamina B12 je v drobovini, sardinah, mesu, siru, tuni, lososu in jajcih.