Škoda, da to zelenjavo jemo samo v juhi! Zmanjšuje možnosti demence in ureja prebavo

Tako kot peteršilj tudi zeleno večinoma uživamo le v juhah, kar je škoda, saj je ta rastlina hkrati užitna in zdravilna.

Gomoljna zelena je večinoma, približno 95 odstotkov, sestavljena iz vode, a je polna vlaknin in kalija, je dober vir vitaminov A, C in K, vsebuje folate, magnezij in kalcij ter več močnih antioksidantov. Prepoznavno, rahlo ostro aromo pa ji dajejo ftalidi, sestavine, ki sproščajo stene arterij ter pospešujejo prekrvavitev in znižujejo krvni tlak. Hkrati ta zelenjava zmanjšuje tveganje za nastanek strdkov, spodbuja uriniranje, pomaga pri zdravljenju vnetij dihalnih organov, je dobra za oči, blaži zgago, pomaga uravnavati prebavo in črevesno gibljivost.

Koristna tudi za boj proti demenci

Zaradi obilice antioksidantov, kot sta lunularin in bergapten, pomaga preprečevati poškodbe celic, ki lahko privedejo do razvoja raka, nekatere raziskave pa kažejo, da bi lahko bil izvleček semen zelene koristen v boju proti demenci.

Ni samo za v juhe

Zelena se ujema s številnimi živili, zato jo lahko poleg kuhanja v juhah in enolončnicah lahko jemo tudi surovo v solatah in z omakami, lahko jo dušimo ali pečemo z drugo zelenjavo in mesom, z njo pa lahko nadomestimo tudi krompir v pireju. Jedi iz korenine zelene je priporočljivo začiniti s česnom, limoninim sokom, peteršiljem ali dodati kapre.

Glede na to, da je zelena bogata z vlakninami, je težje prebavljiva in povzroča napenjanje in pline. Zato je priporočljivo, da jo v prehrano uvajate počasi in v majhnih količinah.