Skrbimo za higieno: kako zmanjšati potenje?

V toplejših delih leta se več potimo, s tem ni nič narobe, pravzaprav bi bilo narobe, če se ne bi. S potenjem se naše telo namreč hladi, v nasprotnem primeru bi se preveč segrelo, kar bi lahko imelo hude posledice za naše organe. A potenje je za marsikoga nadležno, če ne poskrbimo za ustrezno higieno, pa bo nadležno tudi za našo okolico. Poleti je zato bistveno redno in pogosto umivanje, oprhamo se zvečer, če se potimo tudi med spanjem, še zjutraj, ter po vsaki fizični aktivnosti, med katero se potenje poveča. Prha, ki naj ne bo hladna, ampak raje mlačna, nas bo tudi prijetno osvežila in vročina bo bolj znosna. Nič ne bo narobe, če se si čez dan večkrat z mokro brisačko obrišemo obraz in pazduhe, slednje še posebno pred ponovnim nanosom dezodoranta.

Ne pozabimo nadomeščati tekočine in elektrolitov, ki jih izgubljamo s potenjem.

Spijmo vsaj dva litra vode na dan. FOTO: M-gucci/Getty Images

Bolj ekološka in zdravju prijazna, a nič manj učinkovita alternativa dezodorantu je soda bikarbona. Ta deluje antibakterijsko, prav bakterije pa so tiste, zaradi katerih dobi pot neprijeten vonj. Malo sode lahko enostavno pomažemo po pazduhah ali pa z njo izdelamo domač dezodorant. Potrebujemo le še kokosovo olje, naj ga bo dvakrat toliko kot sode, in po želji nekaj kapljic najljubšega eteričnega olja. Žlico sode nasujemo v posodico, dve žlici kokosovega olja pa raztopimo in z njim prelijemo sodo. Dodamo nekaj kapljic eteričnega olja, premešamo in pustimo na hladnem mestu, da se vse skupaj strdi.

Da bi se manj potili, zmanjšamo količino popite kave in alkohola, tudi preveč pekoča hrana ni priporočljiva, obenem pa skrbimo, da tekočino, ki jo je telo izgubilo s potenjem, redno nadomeščamo, zato popijmo vsaj dva litra vode na dan. Da bi nadomestili elektrolite, ki jih prav tako izgubljamo s potenjem, si izdelamo domači izotonični napitek. V litrski vrč nalijemo sedem decilitrov vode, dodamo sok dveh limon, žlico medu, dva ščepca morske soli, nekaj vejic mete, po želji še nekaj rezin ingverja, ki smo ga olupili, in led. Dobro premešamo in napitek je gotov.