Sedem stvari, ki vam dokazano uničijo življenje: tega vam ni še nihče povedal

Vam je že kdo rekel, da obstaja sedem stvari v življenju, ki vas lahko popolnoma uničijo? V nadaljevanju vam jih razkrivamo.

Živite, kot vam narekujejo drugi

Pogosto dovolimo, da mnenja drugih narekujejo našo pot, namesto da bi jo izbrali sami.

Izberite, kako boste živeli svoje življenje; to je vaša naloga in odgovornost. Razen če si želite resne krize srednjih let, ne poslušajte drugih ljudi, ki vam govorijo, kaj želite in potrebujete. Kriza srednjih let nastopi, ko se končno zbudiš in ugotoviš, da si vse življenje živel za dobro drugih.

Menite, da je življenje do vas krivično

Ljudje, ki mislijo, da bi moralo biti življenje pravičnejše do njih, vedno nekaj čakajo. Potem se razburijo, ko ne gre vse tako, kot bi si želeli. Ljubosumni so na druge.

Ne čakajte, da bo uspeh potrkal na vaša vrata. Včasih se slabe stvari zgodijo dobrim ljudem, včasih pa sami (nevede) povzročimo škodo. Vsi samo poskušamo živeti. Zavedajte se, da se vesolje ne vrti okoli vas.

Komunikacija s strupenimi ljudmi

Strupeni ljudje so kot pijavke. Ali obstaja nekdo v vašem življenju, ki vam takoj pride na misel? Tesen prijatelj, pomembna oseba ali celo družinski član? Takšne ljudi je zelo težko odstraniti iz svojega življenja. Še posebej, če vam veliko pomenijo.

Če se odločite, da boste te ljudi izločili iz svojega življenja, je to vaša izbira.

Slabo ravnate s svojim telesom

Kozarec vina ali piva ni težava. Toda vožnja pod vplivom alkohola je nekaj, kar lahko uniči življenje vam in komu drugemu. Pojdite s taksijem! Če se odločite za pijančevanje, za to ni kriv nihče drug, razen vi sami.

Imate samo eno telo in vaše zdravje je vaše največje bogastvo. Če ga ignorirate, bo vaše telo razpadlo. Bodite telesno aktivni. Zdravo se prehranjujte.

Mislite samo na materialne vrednote

Včasih se ljudje ženejo za materialnimi stvarmi, ker verjamejo, da so lahko le tako srečni. A zadovoljstvo, ki ga dobimo ob nakupu neke stvari, hitro izgine.

Pomembnejša je skrb za duševno in fizično dobro počutje.

Obsedenost s preteklostjo

Ali vso noč ležite budni zaradi nečesa, kar se je zgodilo pred desetimi leti? Najverjetneje je druga oseba vse, kar ste rekli ali naredili, že zdavnaj popolnoma pozabila.

Obsedenost ali razmišljanje o preteklosti ne pomaga. Kar se je zgodilo, se je zgodilo in tega ni mogoče spremeniti. Časovni stroj žal ne obstaja.

Nezadovoljstvo s sedanjostjo

To je lahko ena najtežjih težav, s katerimi se boste morali soočiti. Čeprav se je preteklost že zgodila in prihodnost še ni prišla, se sedanjost vedno dogaja.

Morda ste žalostni, jezni ali razočarani zaradi službe, ki je niste dobili, ali avtomobila, ki si ga niste mogli privoščiti. Upravičeni ste do teh občutkov, vendar si vzemite trenutek in se ozrite nazaj na svoje življenje, pred petimi leti in zdaj. So stvari boljše? Še slabše? Poskusite narediti seznam prednosti in slabosti. Če ima več prednosti, potem vam gre dobro, piše stil.kurir.rs.