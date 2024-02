Anita trdi, da je bila na onem svetu: »Zdaj vem, kako živeti brez obžalovanj, za to pa potrebuješ teh 12 pravil«

Anita Moorjani je v zadnjem stadiju limfoma padla v komo, doživela globoko spoznanje in nato čudežno ozdravitev. V svoji knjigi Z roba smrti v pravi jaz podrobno opisuje svojo izkušnjo in kaj pomeni živeti pristno in brez strahu. Njeno sporočilo je, da je treba ljubiti močno in z vsem srcem – sebe!

12 pravil za zdravo, srečno in mirno življenje

»Ugajala sem drugim, jih postavljal na prvo mesto in bala sem se biti pristna. Poskušala sem biti nekdo, ki nisem, in se izčrpala, ko sem delala za druge. In vedno sem mislila, da je sebično slediti svojim potrebam, ker so potrebe drugih ljudi večje in pomembnejše. A ko sem izpolnjena, takrat sem bolj zdrava srečnejša, dajem več in potrebujem manj. Jasno mi je tudi, da če se nenehno trudimo biti nekdo, ki nismo, prikrajšamo planet nas samih.«

S temi besedami začne Anita svojo ganljivo izpoved o čudežni ozdravitvi, ki ji je prinesla globoka spoznanja in spremenila njen odnos do življenja. Anita je bila namreč februarja 2006 sprejeta v bolnišnico v terminalni fazi raka. Padla je v komo in odpovedali so ji vsi organi. Zdravniki so njeni družini rekli, da ima le še nekaj ur življenja. Toda nihče od prisotnih ni vedel, da je Anita doživljala neverjetno obsmrtno izkušnjo.

V tem stanju je videla, slišala in čutila vse, kar se je dogajalo okoli nje. Imela je redko izkušnjo. Prestopila je na »drugo stran«, kot pravi, in se vrnila, da bi z nami delila, kaj se je naučila. Tisto jutro so ji zdravniki napovedali le še nekaj ur življenja, zbudila pa se je že naslednji dan. Nekaj ​​dni kasneje je rak popolnoma izginil.

V intervjuju z učiteljico joge in pisateljico Jennifer Pastiloff je Anita sproščeno in šaljivo povedala, kaj se je naučila iz svoje izkušnje. In to je 12 pravil, ki bi se jih morali vsi držati.

1. Življenja ne jemlji preveč resno.

2. Jej čokolado.

3. Občuti svojo veličastnost.

4. Jej več čokolade.

5. Uživaj življenje in počni, kar ti prinaša veselje.

6. Naj bo tvoj vsakdan napolnjen s tem, kar te veseli, ne s tistim, kar misliš, da bi moral ali kar drugi mislijo, da bi moral početi.

7. Živi strastno in z veliko ljubezni, ne v strahu pred neuspehom.

8. Začni vsak dan z Abbo in Dancing Queen (ali drugo pesmijo, ki vam je všeč) in zapoj.

9. Vsak dan se smej sam sebi (bolj, ko to vadiš, prej boš dosegel nirvano).

10. Z vsakim pogledom v ogledalo se spomni, da si popoln božji otrok, ki je tukaj, da bi bil zvest samemu sebi. Tvoj edini cilj je živeti to, kar si. Ko poskušaš biti nekdo drug, prikrajšaš vesolje samega sebe.

11. Ne obremenjuj se preveč s tem, ali imaš prav. Ko je naš edini cilj biti to, kar smo, se skoraj ne moremo zmotiti.

12. Vsak dan začni z jasnim namenom in pusti za seboj včerajšnja čustva. Vsak dan je prazno platno, na katerega lahko naslikamo kar koli želimo. Torej je naša izbira, ali bomo svoje platno naslikali z veseljem, ljubeznijo in smehom ali s strahom, jezo, obžalovanjem, tesnobo in skrbjo.