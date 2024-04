Pet znakov, ki izdajo ljudi s pokvarjenim srcem: tako prepoznate zlobnega človeka

Zlobni ljudje pogosto prikrito čakajo na svojih pet minut, da nas prizadenejo. Naslednjih pet znakov kaže, da imate opravka z ljudmi s pokvarjenim srcem.

Ljudje s pokvarjenim srcem so strokovnjaki za ustvarjanje zmede in prepirov.

Oni:

sprevračajo dejstva;

zavajajo;

lažejo;

izogibajo se prevzemanju odgovornosti;

zanikajo resničnost;

izmišljajo si zgodbe;

ključne podatke zadržijo zase.

Ljudje s pokvarjenim srcem so strokovnjaki za zavajanje drugih s svojo sladkobesednostjo.

A če pogledate sadove njihovega življenja ali če sledite njihovim besedam, boste videli, da se taki ljudje nikoli ne spremenijo in ne vlagajo v rast in razvoj. Njihovo življenje je iluzija in njihova duševna hrana je trpljenje drugih ljudi.

Ljudje s pokvarjenim srcem vedno želijo nadzorovati druge ljudi in so sami sebi najvišja avtoriteta.

Zavračajo povratne informacije in konstruktivno kritiko, ustvarjajo pravila, po katerih živijo, ne upoštevajoč moralne norme.

Ljudje s pokvarjenim srcem pogosto igrajo na simpatije dobrosrčnih ljudi z namenom prevare.

Iščejo sočutje, vendar ga sami ne zagotovijo. Od osebe, ki so ji storili krivico, želijo toplino, odpuščanje in intimnost brez empatije za bolečino, ki so jo povzročili, in brez pravega namena, da bi poskušali popraviti, kar so storili, ali poskusiti obnoviti izgubljeno zaupanje.

Ljudje s pokvarjenim srcem nimajo vesti in ne vedo, kaj je obžalovanje.

S svojo zlobo se sploh ne nameravajo boriti – pravzaprav uživajo v njej – vse pod krinko nekega plemenitega značaja.