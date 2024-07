Samodiagnoze lahko škodujejo

Ko nas bolijo kolena, je najpomembneje najprej ugotoviti vzrok bolečine. »Kolenski sklep nam omogoča širok spekter fizičnih aktivnosti, kot so hoja, tek in številne športne aktivnosti. Zaradi velike obremenjenosti je zelo ranljiv za poškodbe in starostne spremembe. Ker gre za kompleksen sklep z velikim številom različnih znotrajsklepnih struktur, je možnih vzrokov veliko. Vključujejo poškodbe, preobremenitvene bolečine, degenerativne spremembe, kot je artroza, vnetja ali druge zdravstvene težave. Tako kot je vzrokov veliko, je mnogo tudi možnih rešitev,« izpostavlja specialist ortopedije prof. dr. Blaž Mavčič, dr. med., iz Medicinskega centra Barsos.

»Vsekakor najprej svetujem obisk zdravnika oziroma ustreznega strokovnjaka za to področje. Postavljanje samodiagnoz z brskanjem po spletu vam lahko prej škodi kot koristi. Eden od korakov, ki jih lahko storite, je počitek oziroma zmanjšanje obremenitev kolena, še posebno če se bolečina pojavi po fizični aktivnosti. Poleg tega lahko uporabite hlajenje z ledom prek debele tkanine (ne neposredno na kožo) za zmanjšanje otekline in vnetja,« dodaja.

Ortoped prof. dr. Blaž Mavčič, dr. med., poudarja, da je vse odvisno od tega, zakaj nas koleno boli. FOTO: Mc Barsos

Kaj lahko stori zdravnik? Zdravnik lahko pri bolečinah v kolenu pomaga na več načinov, predvsem pa vam bo pomagal najti in odpraviti vzrok zanjo. Najprej bo opredelil vzrok bolečine s fizičnim pregledom, rentgenskimi posnetki ali slikanjem z magnetno resonanco (MR). Na podlagi diagnoze lahko predpiše zdravila za lajšanje bolečin in vnetja. V določenih primerih lahko ponudi injekcije kortikosteroidov ali hialuronske kisline za zmanjšanje vnetja in izboljšanje gibljivosti. V hujših primerih lahko priporoči operacijo, kot je npr. artroskopija.

Pomembna tudi obutev

Enotnega odgovora na vprašanje, ali naj se ob bolečinah v kolenu gibljemo več ali manj, ni. »Vpliv gibanja na bolečino bo odvisen od vzroka bolečine. Če je bolečina posledica akutne poškodbe ali preobremenitve, je priporočljivo zmanjšati intenzivnost aktivnosti, dokler bolečina ne popusti. Po drugi strani pa je pri kroničnih boleznih, kot je artroza, redna nizkointenzivna vadba ključna za ohranjanje gibljivosti in moči mišic okoli kolena. Vaje z razgibavanjem kolen v razbremenjenih nebolečih položajih, kot so plavanje, zmerna hoja s pohodnimi palicami ali kolesarjenje, so pogosto priporočljive,« pravi strokovnjak. Tudi pri blaženju bolečine je vse odvisno od tega, zakaj nas boli.

»V splošnem pa lahko za lajšanje bolečin in vnetij uporabite protivnetna zdravila, kot je na primer ibuprofen. Krepitev mišic okoli kolena lahko pomaga stabilizirati sklep, redno raztezanje pa pomaga ohranjati gibljivost. Nosite obutev s čvrsto oporo za stopala, da zmanjšate obremenitev kolen, in se izogibajte dejavnostim, ki povzročajo ali poslabšajo bolečino,« svetuje prof. dr. Mavčič. Kaj pa elastične opornice za kolena?

Pri izbiri elastične opornice naj nam pomaga strokovnjak. FOTO: Busracavus/Getty Images

»Elastične opornice, ki jih ponujajo v specializiranih trgovinah, lahko pomagajo stabilizirati koleno, zmanjšati bolečino in preprečiti dodatne poškodbe. Pri izbiri prave opornice se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom, da izberete tisto, ki najbolj ustreza vašemu stanju. Opornice lahko zagotavljajo podporo in stabilnost, kar olajša gibanje in zmanjšuje obremenitev kolena. Vsekakor pa svetujem, da težave s koleni rešujete tako, da poskusite odpraviti osnovni vzrok bolečine. Zmanjševanje jakosti bolečin namreč ne bo samo po sebi odpravilo težave,« sklene.