Bananina maska, ki briše gube

Banane so idealno sadje za pripravo maske za obraz, ki polt nahrani, jo navlaži ter na njej zabriše drobne gube. Skupaj z medom in kurkumo, ki delujeta protivnetno in jogurtom, ki kožo pomirja, tvorijo idealno kombinacijo za lepo kožo.

Sestavine iz hladilnika in shrambe

Za hranljivo in vlažilno masko potrebujete polovico zrele banane z olupkom, pol žlice medu, eno žlico polnomastnega jogurta in ščepec kurkume v prahu.

Vse sestavine v sesekljalniku ali s paličnim mešalnikom zmešajte v gosto zmes in jo v tankem, enakomernem sloju nanesite na očiščen obraz.

Banane so velike zaveznice lepe in mladostne kože. FOTO: Anna-ok/gettyimages

Pustite jo učinkovati deset minut, nato jo sperite z mlačno vodo, osušite kožo in na obraz nanesite vlažilno kremo.

Po takšni negi bo polt mehkejša, bolj gladka, osvežena, drobne gube na njej pa manj vidne.

Povzeto po portalu 24sata.hr