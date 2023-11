Banana za zdravo srce in ledvice. Uporaben tudi olupek

Po uporabi so banane za rižem, pšenico in koruzo četrta rastlina na svetu. Sicer niso tako polne antioksidantov kot borovnice in ne tako privlačne kot jabolko, a z vidika zdravja prav tako priporočljive. V

sebujejo vitamine A, C, D, E, B6 pa minerale magnezij, kalij, kalcij in železo, ki blagodejno delujejo na naš organizem, zaradi česar se priporočajo v vsakodnevni prehrani.

Pečena banana s pomarančnim sirupom. FOTO: 9chai Getty Images, Istockphoto

Pri večjih telesnih naporih

Začnimo kar pri kaliju, ta pomaga uravnavati krvni tlak, preprečuje nastanek srčno-žilnih obolenj ter skrbi za zdravje ledvic. Banane nam pomagajo tudi pri večjih telesnih naporih: če jih pojemo po naporni vadbi, nam bodo povrnile energijo, ker vsebujejo veliko naravnega sladkorja, ki gre hitro v kri, jih imajo radi športniki tudi pred ali med tekmo, na primer teniški igralci.

Vsebujejo tudi vlaknine, ki jih mnogi ne zaužijejo dovolj: ženske naj bi jih zaužile 25 g na dan, moški 38. Visoka vsebnost vlaknin upočasnjuje prehod hrane iz želodca v tanko črevo, kar upočasni dvig sladkorja v krvi po obroku in podaljšuje občutek sitosti. Vlaknine, ki jih najdemo v bananah, hkrati pripomorejo k redni prebavi in izboljšujejo inzulinsko rezistenco.

In preden boste zavrgli olupek, ga lahko uporabite: z notranjo stranjo podrgnemo po koži na obrazu, zlasti bo hvaležna suha koža. Poleg tega naj bi blažila srbečico, tudi manjše praske naj bi se hitreje zacelile, če po njih podrgnemo z notranjo stranjo lupino banane.

Ker dajo pospešek v obliki energije, jih imajo radi športniki. FOTO: Guliver, Getty Images

Sladke in zdrave FOTO: Guliver, Getty Images

Pomirjajoče delujejo na želodec

Koristile naj bi pri driski, poleg tega pomirjajoče delujejo na želodec. In še: kombinacija vitaminov, mineralov in vlaknin dviga razpoloženje. Vse več dokazov je, da lahko živila z več ogljikovimi hidrati in malo beljakovinami, med te spadajo tudi banane, preženejo slabo voljo, nas umirijo in celo uspavajo. Pa tudi koncentracijo naj bi izboljšale, je pokazala neka raziskava, v kateri so sodelovali študenti: tisti, ki so zjutraj pojedli banano, so imeli čez dan boljšo koncentracijo.

Svetlo rumene s čvrstim mesom nam dajo energijo na dolgi rok, super zrele in mehke, pri katerih se je večina škroba spremenila v sladkor, pa nam dajo trenutni pospešek energije. Nezrelih, zelenih, ne jemo, vsebujejo škrob, ki ga ne moremo prebaviti, v debelem črevesju fermentira in povzroča vetrove. Zrele banane niso samo slajše, so tudi laže prebavljive. Tudi posušene lahko kupimo, te vsebujejo še več kalija in vlaknin kot zrele, a tudi več sladkorja, zato se ne priporočajo v prehrani tistih, ki poskušajo izgubiti kak kilogram.

Radioaktivni sadež Banane so zaradi visoke vsebnosti kalija rahlo radioaktivne, bolj kot preostalo sadje. Manjši del tega elementa je v obliki radioaktivnega izotopa kalij-40, piše na nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si: »Naj vas to nikar ne odvrne od uživanja banan, saj bi morali za pojav negativnih učinkov radiacije pojesti 10,000.000 teh sadežev hkrati ali pa vsaj 274 na dan sedem let zapored.«

Pa tudi drugi si jih privoščimo zmerno in občasno.

