Robide: najboljši vir antioksidantov, vsebujejo to izredno zdravilno snov

Človek že tisočletja nabira in zoba robide, saj se je ta nezahtevna rastlina, ki za rast ne potrebuje veliko, hitro razširila po vsem svetu. Njena domovina naj bi bila Armenija, a danes različne sorte najdemo na vseh kontinentih. Pri nas in v Evropi v naravi pogosto najdemo divje robidovo grmičevje, katerega sadeži so prav tako užitni.

Robide so cenili že naši predniki v antiki, poleg uživanja plodov pa so v tradicionalni medicini za zdravljenje uporabljali tudi robidove liste, s prevretkom so blažili predvsem želodčne težave, denimo čir na želodcu. Danes robide znova dobivajo na veljavi, saj znanstvene raziskave razkrivajo njihove neverjetne učinke na zdravje, zaradi katerih jih upravičeno imenujejo tudi superživilo.

Zakaj so robide tako zdrave?

Robide vsebujejo celo paleto dragocenih hranilnih snovi. V njih najdemo kar deset mineralov: kalcij, železo, magnezij, mangan, fosfor, kalij, natrij, cink, selen in baker; in vitamine C, K, E in B-kompleksa (predvsem B4 in B9 ali folno kislino).

C-vitamina, ki je močan antioksidant in krepi imunski sistem ter ščiti pred nastankom kroničnih bolezni, vsebujejo toliko, da skodelica robid pokrije kar polovico dnevnih potreb odrasle osebe po tem vitaminu. Skoraj v enaki količini pa premorejo tudi vitamina K, ki je nujen za zdravo kri, močne kosti in varuje pred škodljivimi prostimi radikali.