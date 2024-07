Polnočna srhljivka v Grosuplju, umrl je moški

V petek malo pred polnočjo so bili ljubljanski policisti obveščeni o sporu med več osebami na območju centra Grosuplja. V dogodku je zaradi hudih poškodb umrl 65-letni moški.

Po do sedaj znanih podatkih ga je v prepiru z ostrim predmetom poškodoval 48-letni osumljenec, doma iz območja Grosuplja. Osumljencu, ki je bil v dogodku lažje telesno poškodovan, je bila nudena zdravniška pomoč in nato odvzeta prostost zaradi suma kaznivega dejanja s poglavja zoper življenje in telo. V postopku so policisti zavarovali tudi oster predmet.

Motiv za dejanje še ni znan, prav tako še ni znana oziroma potrjena identiteta vseh v sporu in pretepu udeleženih oseb. Policisti so opravili ogled, ki sta se ga udeležila tudi dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec in nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo in intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. Osumljenec v preteklosti še ni bil obravnavan za kazniva dejanja z elementi nasilja, poroča ljubljanska policijska uprava.