Pozor, če boste to počeli na prostem, vas lahko doleti do 4500 evrov kazni

Globa za kurjenje odpadkov na prostem, ki je prepovedano, znaša med 500 in 4500 evri, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto. V četrtek so obravnavali dva primera kurjenja odpadkov na prostem. Kršitelja sta ogenj pogasila po prihodu policistov, ki bodo zoper njiju podali predlog pristojnemu prekrškovnemu organu, so dodali.

Črnomaljski policisti so bili po 19. uri obveščeni o zadimljenju in smradu v Jelševniku. Ugotovili so, da je 49-letni kršitelj ob bivalnem objektu kuril odpadke. Zaradi kršitve določil uredbe o odpadkih bodo policisti zoper njega podali predlog drugemu pristojnemu prekrškovnemu organu.

Policisti so zaradi kurjenja in zadimljenja v naravnem okolju posredovali tudi na Prapreški poti okoli 21. ure. Tudi zoper 26-letnega kršitelja bodo podali predlog pristojnemu prekrškovnemu organu.

Kurjenje odpadkov na prostem je prepovedano, globa za posameznika, ki kuri odpadke na prostem, pa je od 500 do 4500 evrov, so še sporočili s PU Novo mesto.