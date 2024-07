Z mopedom bežal pred policisti, ti mu zaradi enega razloga kasneje niso več želeli slediti

Iz Policijske uprave Novo mesto so ta teden sporočili, da so ukrepali zoper več mladoletnih voznikov mopedov. Ko so zapisali, so bili v sredo nekaj pred 21. uro obveščeni o objestni in nevarni vožnji mladoletnikov na območju Grma v Novem mestu. Mladoletniki so se vozili le po zadnjem kolesu ter ogrožali pešce.

Policisti so se na to odzvali in enega kršitelja izsledili. Ustavljali so ga z zvočnimi in svetlobnimi signali, a voznik mopeda znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval vožnjo. S sledenjem motorista so prenehali, saj so ocenili, da bi lahko padel in se ob tem huje poškodoval. So pa ugotovili, kdo je bil pobegli voznik, tako da so kasneje obiskali njegove starše, ki so jih seznanili s kršitvami in nevarnim begom.

Iz PU Novo mesto so dodali, da bodo zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in vožnje neregistriranega mopeda na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Za takšne prekrške je globa v višini 1.040 evrov, so še zapisali.