Po Sloveniji nastajajo zastoji, prometna nesreča zaprla avtocesto

Vrhunec poletne sezone skladno s pričakovanji spremljajo tudi zastoji na cestah. Nastali so med drugim na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na primorski avtocesti mimo Ravbarkomande proti Kopru in na gorenjski avtocesti med priključkoma za Jesenice proti Ljubljani. Zastoj je tudi v Avstriji pred predorom Karavanke.

Na štajerski avtocesti sta bila nekaj časa zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. Nastal je zastoj.

Na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški se čas potovanja po podatkih prometnoinformacijskega centra podaljša za 20 minut, na primorski avtocesti pri Ravbarkomandi za 15 minut, na gorenjski avtocesti med priključkoma za Jesenice pa za deset minut.

V Avstriji je pred predorom Karavanke proti Sloveniji več kot 10-kilometrski zastoj, predor občasno zapirajo. Zastoj je nastal tudi na cesti Šmarje-Dragonja.

Delili bodo vodo in letake

Agencija za varnost prometa bo danes voznikom na glavnih bencinskih servisih na avtocestnih krakih med 11. in 18. uro delila letake o varni vožnji v slovenskem, italijanskem, madžarskem, nemškem, hrvaškem in angleškem jeziku. Glede na vroče dni, ki se obetajo, bodo delili tudi vodo.

Z izobraževalnimi letaki bodo slovenske in tuje voznike opozarjali na obvezno uporabo varnostnega pasu in vzpostavitev reševalnega pasu ob zastojih ter pozivali k vožnji brez uporabe mobilnega telefona in brez alkohola. Z akcijo si prav tako želijo voznike v vročih dneh spomniti, da morajo med daljšo vožnjo poskrbeti za redne postanke in ustrezno hidracijo.