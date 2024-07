Tirani v Tirani niso tirani (Suzy)

Tudi sopranistka in profesorica petja Irena Yebuah Tiran je po napornem delovnem letu komaj čakala zasluženi oddih. Kljub temu da sta njena sinova že skoraj odrasla in starejši študira v Ljubljani, gresta še vedno rada s starši na dopust. Skupaj so tako prepotovali dobršen del sveta in še več doživeli, tokrat so se odločili za zabavno potepanje po Albaniji, ki je zadnja leta zelo priljubljena med popotniki. Prijazni domačini, čudovita pokrajina in ugodne cene so le nekateri od razlogov za obisk. In glede na priimek Ireninega moža Tiran družinsko potovanje seveda ni minilo brez obiska albanske prestolnice Tirane. Tirani so se zato sprehodili mestnih ulicah in radovedno odkrivali številne znamenitosti. Albanija jih je navdušila, Irena jo je odkrivala tudi s tekaškimi supergami, tako da so si obljubili, da se bodo še vrnili.

