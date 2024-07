Astrologinja Lenka: Saturn je še vedno retrograden v ribah

Luna je še vedno v ognjenem znamenju Ovna, kar nam daje obilo poguma in energije za nove in neustrašne podvige. Edini aspekt, ki ga Luna oblikuje čez dan, je jutranji trigon z Venero v Levu. Ta nas navdihne z majhnimi radostmi, nas naredi bolj samozavestne in prispeva k lepšemu in prijetnejšemu dnevu. Venera, ki je polna novih in lepih ustvarjalnih idej, daje Luni še večji zagon za nove začetke.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Zvečer se Luna premakne v znamenje Bika, kar prinaša drugačne potrebe duše. V tem znamenju se vse odvija počasi, brez naglice, z veliko užitka v vsakdanjih stvareh. Potreba po materialnih in finančnih pridobitvah postane bolj izrazita, saj le tako duša lahko najde mir in zadovoljstvo. Bik zna zaslužiti več, pridobiti večjo posest in s tem poskrbeti za vse, kar ima.

Kmalu se Luna sreča s Plutonom, ki jo opomni, naj se ne zadovolji zgolj z materialnostjo, ampak naj se znebi vsega nepotrebnega, nekoristnega ali bremenljivega. Treba je opustiti vso bolečino, ki jo nosimo, da bomo lažje napredovali.

Merkur v Devici nam pri tem ponuja podporo, saj zna za vsako težavo najti najbolj racionalno rešitev. Pomaga nam prebroditi težke misli, skrbi in težave.

Danes je sobota, Saturnov dan, in Saturn je še vedno retrograden v Ribah. Opominja nas, da na čustveni ravni ni vse očiščeno in popravljeno. Še posebej zato, ker je v šibkem aspektu, kvinkonksu z Venero, kar prinaša stresne situacije tako na finančnem kot na zdravstvenem področju. Ljudje, predvsem v partnerskih odnosih, pogosto ne vidijo in ne razumejo želja drugega. To zahteva veliko prilagajanja in razumevanja, da se izognemo čustvenim in zdravstvenim težavam. Če se to ne reši, je najbolje, da vsakdo gre svojo pot, saj bivanje v skupnosti, ki prinaša nerazumevanje ali boleče vzdušje, ni koristno. Vse se da popraviti in pozdraviti, če sta obe strani pripravljeni nekaj narediti zase.