Zaradi teh stvari imamo lahko glavobole

Predolgo zrenje v zaslon mobilnega telefona, zategnjene mišice, izogibanje redni telesni aktivnosti, neredne prehranjevalne navade in stres so lahko le nekateri od vzrokov za začetek glavobola. Vsakdo, ki ga je že bolela glava, dobro ve, kako neprijetne znajo biti te bolečine. Marsikdo ob tem hitro poseže po protibolečinskih tabletah, in ko bolečina popusti, se vrne v stare tirnice. A to je lahko slaba odločitev, kajti če ne poiščemo vzroka glavobola, se lahko ta že naslednji dan vrne.

Premalo gibanja lahko sproži glavobol. FOTO: Dcdp/Getty Images

Primarni glavoboli

Glavobol in migrena spadata med primarne glavobole. Običajnim, vsakodnevnim glavobolom rečemo tudi glavoboli tenzijskega tipa. Ti so tudi najpogostejši, v večini primerov posameznika ne onesposabljajo. Migrene so močan glavobol, ki ga pogosto spremljajo različni simptomi, denimo slabost, preobčutljivost za svetlobo in zvok, tudi avra. Slednja je opozorilni znak za simptome, ki jih občutite, še preden se začne migrena. Migrene se od dva- do trikrat pogosteje pojavljajo pri ženskah kot pri moških.

Zakrivijo jih lahko stres, preveč ali premalo spanja, zdravila, kajenje, svetla ali fluorescentna svetloba, močne vonjave, hormonske spremembe (menstruacija, nosečnost, ovulacija), travma glave v preteklosti, sprememba vremena. Krivi so lahko tudi fizična izčrpanost, utrujenost, hladni dražljaj (sladoledni glavobol) in hrana, ki vsebuje tiramin (sir, margarina, piščančja jetra, klobasa, banana, avokado, sušene fige, oreški, sojina omaka, slane ribe, kis in fižol), tudi čokolada.

Krivo je lahko celo ležišče

In prav zato je treba, kot pravijo strokovnjaki, poiskati sprožilne dejavnike in se jim čim bolj izogibati. Preverite, denimo, ali imate primerno ležišče in ali živite zdravo. Migrene znajo biti zelo neprijetne, saj posameznika tako onesposobijo, da ne more opravljati vsakodnevnih opravil. Brez zdravila v takih primerih enostavno ne gre.

Pretirano pitje alkohola Glava nas lahko začne boleti tudi zaradi zunanjih dejavnikov. Denimo po pitju preveč alkohola, poškodbi glave ali pretresu možganov, celo po zaužitju določenih zdravil. V vseh primerih gre za t. i. sekundarni glavobol.

Med vzroki za glavobol tenzijskega tipa je, kot že rečeno, najpogostejši stres, tudi telesna napetost, denimo slaba telesna drža ali škiljenje pri branju. Pomagajo sprostitvene vaje, tudi lahkoten tek ali hitra hoja v naravi, masaža, gretje bolečih predelov in napetih mišic na glavi.

Nanj vpliva tudi prehlad z zamašenim nosom. FOTO: Jovanmandic/Getty Images

Seveda nas lahko začne boleti glava tudi zaradi gnilega zoba, obisk zobozdravnika je v takih primerih nujen. Z glavobolom se marsikdo sreča tudi v hladnejših delih leta, ko udarijo respiratorni virusi. Posledica teh so v večini primerov povišana telesna temperatura, zamašen nos, težave s sinusi in vneto grlo. Težave so pogosto rešljive že s počitkom, pitjem čaja in protibolečinskimi tabletami. V primerih hujših stanj se je vsekakor dobro obrniti na zdravnika.