Prva pomoč pri aftah: Bistvena je ustna higiena

Nadležnih razjed na ustni sluznici ne povzročajo bakterije ali virusi. Pravega vzroka, zakaj nastanejo, ne poznamo, ve pa se, da se afte pojavljajo pod določenimi pogoji, denimo, ko imamo oslabljen imunski sistem, ko smo izčrpani ali pod stresom. Pogoste so pri ženskah med menstruacijo. Včasih nastanejo kot posledica poškodbe ustne sluznice. Redko so lahko znak pomanjkanja železa, vitamina B ali folne kisline, slabokrvnosti, črevesnih bolezni (npr. celiakije) ali becketove bolezni.

Afte niso nalezljive.

Pomagamo si lahko s čebeljimi izdelki. FOTO: Kosolovskyy/Getty Images

Afte ali aftozni stomatitis se kažejo kot površinske ovalne ali okrogle rane v ustih in so večinoma zelo boleče. Ločimo manjše afte, ki v premeru merijo od enega do desetih milimetrov, velike afte, ki so večje od 10 milimetrov, ter herpetiformne afte, sestavljene iz številnih manjših razjed. Najpogostejše so manjše afte, ki predstavljajo 80 odstotkov vseh aft.

Zaradi aft vam ni treba k zdravniku, saj niso nevarne in izginejo same od sebe. Neprijetnosti, ki jih povzročajo, lahko omilimo sami. Afte niso nalezljive, zato vam ni treba uporabljati posebnega jedilnega pribora ali kozarcev. Boste pa pospešili njihovo celjenje, če si boste redno izpirali usta z ustno vodico s protivnetnim učinkom. Dobra ustna higiena je na splošno zelo pomembna tako za preprečevanje nastanka kot tudi za zdravljenje aft. Pri umivanju zob bodite previdni, da ne boste poškodovali razjede.

Prva pomoč pri aftah Na paličico za ušesa nakapajte nekaj kapljic propolisa in ga nanesite na afto. Čez propolis lahko nanesete še med, ki bo še dodatno zaščitil površino.

Bolečino pomagajo omiliti pripravki s paracetamolom in drugi blažji analgetiki. Med naravnimi zdravili se splača poseči po brusničnem soku. Ta lajša bolečino in pomaga pri celjenju razjed. Afte lahko zdravite tudi z mešanico medu in propolisa. Na afto najprej nanesite propolis, nato pa še med in pustite delovati. Pomaga tudi sam propolis. Za hitrejše zdravljenje izpirajte usta z žajbljevim čajem, slano raztopino ali toplo vodo s sodo bikarbono. Bolečino blaži uživanje surove čebule in česna, ki tudi nekoliko razkuži ustno votlino.

Niso nevarne, so pa neprijetne. FOTO: Aaronamat/Getty Images

Pri odpravljanju aft je pomembno, da odpravimo tudi vzroke za njihovo pojavljanje. Če se te pojavijo na primer zaradi prevelikega stresa, si vzemimo dopust, če premalo spimo, poskrbimo za boljše spalne navade.