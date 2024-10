Pripnite si rožnato pentljo

Pogumna dekleta in ženske so se po zahtevni bolezenski preizkušnji srčno posvetile krepitvi zdravega načina življenja in s svojim zgledom za to motivirajo tudi druge. Tako nimajo nič proti, ko so na jesenskih organiziranih športno-rekreativnih aktivnostih, med drugim na tekaških dogodkih, opažene v javnosti ter deležne odobravajočih in spodbudnih vzklikov »bravo, rozike!« …

Te ženske v prepoznavnih rožnatih oblačilih so kot članice, prostovoljke, simpatizerke in podpornice, organizirane v različne sekcije slovenskega Združenja Europa Donna, vzele stvari v svoje roke. Ob strokovni, medsebojni, prijateljski in drugi koristni podpori so namreč že pred časom začele simbolno sporočilo rožnate pentlje, ki opominja na razširjenost raka dojk, učinkovito udejanjati v praksi. S tem je poleg številnih celoletnih izobraževalnih, ozaveščevalnih, svetovalnih in drugih vsakovrstnih aktivnostih, s poudarkom na zdravem načinu življenja, zgodnjem (samo)odkrivanju in potrebi po učinkovitem zdravljenju, na srečanjih v živo, prek spleta in na druge načine, po vsej Sloveniji prežet tudi rožnati oktober. Na vse to sredi tega meseca, 15. oktobra, še posebej opozarja mednarodni dan zdravih dojk (Breast Health Day – BHD).

Rožnati oktober Foto: Depositphotos

Ozaveščanje in gibanje za zdravje

S tem simbolnim sporočilom so ob podpori ministrstva za zdravje in z drugimi partnerji že pred leti zasnovali različne programe v več tematskih sklopih. Tako si prizadevajo ozaveščati širšo javnost o dejavnikih tveganja, opolnomočiti bolnice z rakom dojk oziroma rodil, ki lahko tudi s svojimi aktivnostmi prispevajo k izidu zdravljenja; psihofizično trdnejše se uspešneje spopadajo z zahtevnim zdravljenjem in pozneje okrevanjem. Ob drugem pa skupaj s strokovnjaki omogočajo strokovno psihosocialno pomoč bolnicam, ki se zdravijo v različnih fazah bolezni in njihovim svojcem.

Več informacij o dogodkih v okviru rožnatega oktobra je na voljo na spletni strani www.europadonna.si in na facebook strani Europa Donna Slovenija.

Že dolgo je opazen program za gibanje in šport, namenjen ženskam po zdravljenju raka, v katerega je po vsej Sloveniji vključenih več kot 800 članic. Različne skupine se glede na svoje interese in možnosti na primer ukvarjajo z jogo, spletno funkcionalno vadbo, prilagojeno vadbo na stolih in drugi priročni opremi v domačem ali drugem okolju. Prirejajo pohode in različne druge športno-rekreativne aktivnosti v naravi. Poleg naštetega se ženske po uspešnem zdravljenju raka vključujejo v evropsko športno gibanje Race for The Cure in si, kot pripovedujejo, tudi na ta način prizadevajo za lastno krepitev zdravja in širše ozaveščanje.

Pogled na njihovo zavzetost je spodbuden in je lahko tudi motivacija, da se z dobrimi zgledi tovrstne aktivnosti v prihodnje še popestrijo in razširijo.

Vsemu temu v prid govorijo številne raziskave. Med drugim take, ki navajajo, da je vse več dokazov, kako imajo zdrav življenjski slog, vzdrževanje ustrezne telesne mase in redna telesna aktivnost ugoden vpliv tudi na pojavljanje raka dojk …

Na tisoče razlogov …

V slovenskem registru raka zbode v oči tabela, ki kaže, da je rak dojk, tako kot v razvitem svetu, tudi pri nas najpogostejša oblika raka pri ženskah; vsak peti nov primer pri njih je namreč rak dojk, ki v zadnjih desetletjih še vedno narašča. Vsako leto pri nas to obliko maligne bolezni odkrijejo pri več kot 1500 ženskah. Sicer bistveno redkeje, a vendar lahko prizadene tudi moške; nekako 10 do 15 na leto. In tako kot zdravniki večkrat omenijo, da bi pri sistematičnem pregledu moških v visoki starosti tako rekoč pri vsakem odkrili raka na prostati, podatki kažejo, da se z leti pri ženskah povečuje tveganje za nastanek raka na dojki. Zato nikakor niso odveč opozorila, kako izjemno pomembno je zgodnje odkrivanje bolezni. Podobno opozorilo velja za rake na rodilih, ki pri nas prizadenejo okoli 650 žensk na leto.

Redno samopregledovanje je nujno. Foto: Getty Images/istockphoto

Ob tem prav tako ne gre spregledati, da je okoli deset odstotkov bolnic z rakom mlajših od 40 let; mlade bolnice so sicer strokovno opredeljene v skupino med 35 in 40 let. Med njimi je tudi večji delež nosilk mutacije gena BRCA1. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, kažejo te vrste raka drugačne lastnosti in potek bolezni glede na to, da je rak dojk pri mladih tudi biološko drugačen. Prav mlade bolnice in med njimi številne prostovoljke so tako že vrsto let zelo dejavne v celotnem programu Združenja Europa Donna. Sčasoma so aktivnosti razširili še na adolescente in mlajše odrasle, ki so zboleli za rakom v zgodnji starosti, med 15. in 39. letom. V tej skupini je med drugim pomembno skrbno spremljanje, da bi pravočasno odkrivali in preprečevali morebitne pozne posledice zgodnjega zdravljenja zaradi raka.

Zakaj toliko raka?

Jasnih odgovorov na pogosto vprašanje, zakaj je toliko raka – tu gre za enotno poimenovanje njegovih neštetih oblik oziroma bolezni, ki prizadenejo človekov organizem –, stroka še vedno nima. Med vzroki omenjajo škodljive dejavnike iz okolja, staranje prebivalstva, nezdrav življenjski slog, zlasti pa premajhno telesno aktivnost, neustrezno prehrana in razvade, predvsem alkohol, kajenje, stres in verjetno še marsikaj drugega …

Tako so, ob siceršnjem napredku zdravljenja z boljšo diagnostiko, novimi zdravili in posodabljanjem uveljavljenih terapevtskih pristopov, še naprej pomembni vsem dosegljivi preventivni programi. Med njimi je pri nas že več kot poldrugo desetletje uveljavljen presejalni program Dora, ki omogoča dober nadzor nad zdravjem dojk, če se ženske v starosti od 50. do 69 let redno odzivajo na povabila za zgodnje odkrivanje raka z mamografijo.

Kot še pojasnjujejo strokovnjaki, je poleg tega izjemno koristno, da si ženske vseh starosti svoje dojke redno mesečno samopregledujejo.

To neredko potrdijo tudi bolnice, ki so same zatipale sumljivo zatrdlino, opazile izcedek, vdrto bradavico ali kaj podobnega ter pravočasno, oziroma nekatere (pre)pozno, poiskale zdravniško pomoč. Zdravniki pojasnjujejo, da seveda vsaka sprememba na dojki še ne pomeni raka, je pa vsekakor pametno to preveriti; najprej s posvetom pri osebnem zdravniku oziroma v bližnjem centru za bolezni dojk.

Na delavnici, prek spleta …

Preverjeno učinkoviti načini učenja za samopregledovanje dojk so delavnice s silikonskimi modeli. Poleg obilja tiskanih ilustriranih informacij so na spletnih straneh Združenja Europa Donna na voljo tudi videoposnetki z navodili za samopregledovanje dojk. Znana in predvsem med mlajšimi generacijami je dobro sprejeta aplikacija Brest Test za pametne telefone in tablične računalnike.

Napredek v zdravljenju, vendar …

Kot pojasnjujejo strokovnjaki, je zdravljenje v onkologiji že tradicionalno multidisciplinarno, tako da načine in pristope skupaj načrtuje skupina specialistov, ki poleg histologije tumorja upoštevajo tudi starost in splošno stanje bolnice, morebitne druge, pridružene bolezni ter razširjenost raka. Optimalne rezultate je mogoče doseči s kombinacijo različnih vrst zdravljenja, s kirurgijo, obsevanjem in sistemskim zdravljenjem. Prav tako so že dolgo znana prizadevanja za »personalizirano, osebno medicino«, torej zdravljenje, ki naj bi bilo kar najbolj po meri posameznega bolnika. Tak pristop še toliko bolj velja za zdravljenje raka dojk, ki se opisuje tudi kot bolezen tisočerih obrazov in je poleg obsega bolezni in značilnosti tumorja treba upoštevati še številne druge posebnosti.

Po svetu potekajo številne klinične raziskave, ki primerjajo različne načne zdravljenja, s katerimi si prizadevajo še dodatno izboljšati izid zdravljenja bolnic z rakom dojk. Umrljivost se tako počasi zmanjšuje, tudi zaradi odkrivanja manjših tumorjev.

Povezane dojke in rodila

Skrb za zgodnje odkrivanje raka dojk ter preventivo in ustrezno zdravljenje je tudi po »naravi stvari« – kot v ženskem organizmu – povezana z raki rodil. Zato so pri Združenju Europa Donna že pred časom vključili v svoje programe predvsem preventivne dejavnosti, na katere so intenzivno opozarjali in o njih ozaveščali v minulem septembru, mesecu raka rodil.

Mamografija: zgodnje odkrivanje raka Foto: Gorodenkoff/Shutterstock

Med slednje spada zgodnje odkrivanje in zdravljenje raka materničnega vratu, materničnega telesa, jajčnikov in jajcevodov, zunanjega spolovila ter nožnice. Tudi te vrste raka, za katerimi na leto na novo oboli več kot 150 žensk, zahtevajo svoj davek. Vendar vsaj za prvo omenjeno, raka materničnega vratu, že dolgo obstajajo dobre možnosti zgodnjega odkrivanja morebitnih predrakavih sprememb na izpostavljeni, a za pregled dobro dosegljivi sluznici, kar se tudi uspešno zdravi. Poleg tega je že nekaj let na voljo možnost preprečevanja okužbe s humanimi virusi papiloma (HPV) s cepljenjem, ki je brezplačno na voljo za mlade še pred začetkom spolnih aktivnosti. Tako se prepreči spolna okužba in pri ženskah razvoj raka na materničnem vratu, pri obeh spolih pa druge vrste raka, bradavice in druge bolezenske neprijetnosti.

Različne vaje in športno-rekreativne aktivnosti, ki jih pripravlja Združenje Europa Donna, so na voljo tudi po spletu.

Večja težava je še vedno rak jajčnikov, ki po razlagi strokovnjakov z nobeno značilno težavo ne opozarja nase, zato se odkriva pozno, pogosto v že razsejani fazi, in ima zato najvišjo smrtnost med vsemi ginekološkimi raki. Najpogosteje se pojavlja pri ženskah po menopavzi, 18 odstotkov bolnic pa je ob postavitvi diagnoze mlajših od 50 let. Kot med drugim še opozarjajo strokovnjaki, je za zgodnje odkrivanje raka jajčnikov pomembno, da so ženske pozorne na morebitno družinsko obremenjenost s to boleznijo in se zato redno udeležujejo ustreznih pregledov. Podobno opozorilo o preventivnih pregledih in genskem testiranju naj bi veljalo tudi ob znani družinski obremenjenosti za raka dojk.

Med drugimi vrstami raka na rodilih je novotvorba na telesu maternice peta najpogostejša pri ženskah v starosti med 60. in 65. letom. Preostale so redkejše. A v skupinah žensk, ki so zbolele za rakom na rodilih in so dejavne v Združenju Europa Donna ter v javnosti predstavljajo svoje izkušnje, si skupaj s strokovnjaki tudi na tem področju, povezanem s stigmo in zadrego, prizadevajo za širše ozaveščanje – kot za vse druge bolezni.

Besedilo je bilo objavljeno v oglasni prilogi Aktivni & zdravi.