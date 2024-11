Preverite, ali dodajanje vitamina D potrebujete

Nekoč je veljalo, da je dobro, da uživamo vitaminske dodatke, na primer vitamin C, danes strokovnjaki trdijo, da dodatnih vitaminov ne potrebujemo. Ob nasprotujočih si nasvetih se marsikdo sprašuje, kaj pravzaprav drži.

»Vitamini so esencialni za naše zdravje, saj podpirajo številne telesne funkcije. Večina ljudi lahko zadosti potrebam po vitaminih z uravnoteženo prehrano, ki vključuje svežo zelenjavo, sadje, polnozrnate žitarice, beljakovine in zdrave maščobe. Če se prehranjujemo raznoliko, načeloma ne potrebujemo dodatnih vitaminov v obliki prehranskih dopolnil. Najbolje je, da se pred jemanjem kakršnih koli vitaminov v obliki dopolnil najprej posvetujete z zdravnikom, da ugotovite, ali imate morebitno pomanjkanje, in prejmete ustrezna priporočila,« svetuje dietetičarka v Centru za krepitev zdravja ZD Ljubljana Ajda Švab, univ. dipl. inž. živ. tehnol.

O jemanju vitaminov se prej posvetujte z zdravnikom. Foto: Jacob Wackerhausen/Getty Images

Da se je zadnje čase še posebno uveljavil vitamin D, pojasnjuje z novejšimi raziskavami, ki so pokazale, kako pomemben je ta vitamin za imunski sistem, zdravje kosti in številne druge telesne funkcije. »Njegova 'popularnost' izhaja iz dejstva, da v nekaterih delih sveta ljudje pogosto ne dobijo dovolj vitamina D iz naravnih virov, kot je sončna svetloba. To je še posebno izrazito v zimskih mesecih, ko je sonca manj, tveganje za pomanjkanje pa večje. Kljub temu ni potrebno, da vsi posegamo po dopolnilih. Če imamo zdravo izpostavljenost soncu in prehrano, bogato z živili, ki vsebujejo vitamin D, kot so mastne ribe, jajca in mlečni izdelki, lahko naravno zadovoljimo svoje potrebe po tem vitaminu,« pojasnjuje strokovnjakinja.

Ključno je, da izberemo zanesljive in preverjene izdelke z ustreznimi certifikati.

Ni vseeno, v kakšni obliki jemljemo dodatek vitamina D. »Zdravila, ki vsebujejo vitamin D, so strogo nadzorovana in temeljito testirana glede učinkovitosti in varnosti. Komercialni pripravki, kot so prehranska dopolnila, so manj regulirani, zato se lahko pojavijo razlike v kakovosti. Ključno je, da izberemo zanesljive in preverjene izdelke z ustreznimi certifikati. Pri izbiri pravega dopolnila je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom ali farmacevtom,« priporoča.

Ob dovolj sonca in zdravi prehrani ni potrebe po dodatkih. Foto: Centralitalliance/Getty Images

Zadnje čase raste priljubljenost dodatkov vitamina D v obliki razpršila. »Vitamini v razpršilu so eden od načinov vnosa, vendar je pomembno, da je izdelek preverjen in primerno odmerjen. Preden začnete uporabljati katero koli dopolnilo, je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom, da ugotovite, ali resnično potrebujete dodaten vnos vitamina D in v kakšni količini,« opozarja.