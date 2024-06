Pravi čevlji, zdrava stopala

Za stopala je treba dobro skrbeti, najprej v smislu higiene, saj se lahko sicer na njih razvijejo različne glivične bolezni, kot je atletsko stopalo. Umivati jih moramo vsak dan ter jih po umivanju skrbno obrisati, še posebno med prsti. V ravno črto redno postriženi nohti preprečujejo težave z vraščanjem.

Poskrbite za žulje, odstranite jih in kožo popilite s plovcem ali pilico za noge. Redno pregledujte stopala. Bodite pozorni na morebitne spremembe, izrastke ali razbarvanje. Če stopalo oteče ali spremeni barvo, je to lahko znak slabe cirkulacije ali celo zloma kosti, zato morate poiskati zdravniško pomoč. Če imate sladkorno bolezen ali revmatoidni artritis, svojega zdravnika opozorite na rdeče lise, modrice, otiščance in kurja očesa. Spremljati je treba tudi morebitne spremembe kožnih znamenj.

Izbira obutve je izjemno pomembna. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Če imate pogosto mrzla, gre morda za težave s prekrvavitvijo.

Alternativna medicina stopala obravnava kot zemljevid za splošno zdravje telesa. Pravijo, da so na njih območja za vsak organ, z opazovanjem oblike, barve in toplote različnih območij pa ugotavljajo, kje so morebitne zdravstvene težave.

Tako kot preostalo telo tudi stopala za zdravo delovanje potrebujejo vadbo. Raztegujte jih in krepite z vajami, denimo tole: stojte, nogi sta tesno skupaj. Nato stopite z eno nogo nazaj, dvignite peto in pritisnite prste ob tla. Začutiti morate nežno raztezanje mišic na podplatu. Ponovite z drugo nogo. Poleg tega stopalom občasno privoščimo masažo.

Kakovostni čevlji imajo veliko vlogo pri splošnem zdravju stopal. Ker se noga z leti širi, bodite pozorni na to, da izbirate dovolj široke modele. Ali je čevelj dovolj širok, preverite tako, da iz njega potegnete vložek in stopite nanj, če kuka stopalo čez vložek, je obuvalo preozko. Pri prstih mora biti dovolj prostora, palec se obutve ne sme dotikati, prostora do roba naj bo še en centimeter.

Primerno jih negujemo in po potrebi namažemo s kremo, zlasti če imamo suho kožo. FOTO: Osobystist/Getty Images

Imate pogosto mrzla stopala? Morda gre za težave s prekrvavitvijo, ta je lahko posledica visokega krvnega tlaka, poškodbe živčevja pri diabetesu, povišanega holesterola ali bolezni srca. Z napačno ali pretirano vadbo lahko pojasnimo bolečine v peti ter razbolela stopala. Za občutek teže v stopalih je lahko kriv diabetes. Pri zatečenih stopalih preverimo prekrvavitev, krive so lahko tudi težave v limfnem sistemu. V stopala je pogosto vroče diabetikom, ljudem, ki uživajo premalo vitamina B, bolnikom s kroničnim obolenjem ledvic, ljudem s slabo prekrvavitvijo ali slabo delujočo ščitnico. Pozor: rane na stopalih vedno skrbno opazujmo, saj so zelo dovzetne za vnetja. Če se ne zacelijo, je to lahko znak diabetesa.