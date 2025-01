Pozor ob nenadni otoplitvi! Za nekatere je to lahko nevarno

Prišla je občutna otoplitev, in čeprav so tisti, ki ne marajo mraza, veseli, bi morali biti vsi bolj previdni: v teh dnevih namreč več kroničnih pacientov išče pomoč pri osebnih zdravnikih.

Zlasti so ogroženi kardiovaskularni bolniki, na primer tisti z angino pektoris in povišanim tlakom, pa tudi ljudje s kakšno psihično motnjo, denimo depresijo, anksioznostjo, obsesivno-kompulzivno motnjo; ti pacienti v času otoplitve navadno doživijo poslabšanje stanja, lahko so bolj nemirni, nervozni.

Še naprej redno jemljite predpisana zdravila, v primeru poslabšanja stanja pa se posvetujte z zdravnikom o morebitni spremembi odmerka. To je pogosto pri bolnikih s hipertenzijo, saj se v toplejših dneh razširijo krvne žile, zato je potreben manjši pritisk, da kri kroži proti srcu ali nazaj, kar pomeni, da lahko občutimo padec krvnega tlaka.

Kako omiliti vpliv vremenskih sprememb?

Zdravniki svetujejo, da smo v tem obdobju vsi bolj previdni, pozorno spremljamo simptome, si pogosteje merimo krvni tlak in si privoščimo več odmora. Če spadate v rizično skupino, je priporočljivo odložiti vse obveznosti, ki vključujejo težjo telesno aktivnost. Poskrbite za dovolj spanca, saj je kakovosten počitek nujen. Blažite stres in bodite previdni v prometu in drugih nevarnih situacijah.

Previdni naj bodo tudi meteoropati, torej tisti, ki čutijo vremenske spremembe; ob nenadnih skokih med otoplitvijo in hladnejšimi dnevi so namreč mogoče težave s spanjem, živčnost, glavoboli, težave s koncentracijo pri dnevnih opravilih in povečana utrujenost. V času teh sprememb je dobro, da ne pretiravate s kavo in pijačami, ki vsebujejo veliko kofeina, predvsem z energijskimi. Izogibajte se težki in mastni hrani, dobra izbira so juhe in enolončnice z zelenjavo.