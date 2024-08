Obvezna poletna nega nog in stopal

Dobrodošel piling

Prvi korak do lepe kože na nogah je piling, ki s povrhnjice odstranjuje odmrle kožne celice ter nakopičene sloje kozmetičnih in zaščitnih sredstev. S takšno nego se koža lažje obnavlja, je na pogled lepša in na otip mehkejša.

Na trgu je veliko pripravkov, ki delujejo kot piling, učinkovito sredstvo s takšnim učinkom pa lahko nastane kar doma: zmešajte nekaj žličk oljčnega olja in sladkorja, soli ali mlete kave. Z mešanico z majhnimi krožnimi gibi od gležnjev proti zadnjici masirajte suhe noge.

Piling lahko nastane v domači delavnici. FOTO: Helin Loik-tomson/Gettyimages

Tako se bosta pospešila še limfni in krvni pretok. Noge nato splaknite s čim hladnejšo vodo in z brisačo popivnajte odvečno vlago. Piling jim privoščite dvakrat na teden.

Vlaženje kot obvezna nega

Vlaženje nog se, tako kot vlaženje celega telesa, začne z dovolj zaužite tekočine, kar pomeni s pitjem vsaj dveh litrov vode na dan, ob izdatnem znojenju količino povečajte.

Vsak dan po prhanju na kožo nanesite bogat vlažilni losjon. Ta polti zagotavlja prepotrebno vlago, hkrati jo učvrsti in izboljša njeno prožnost. Izberite losjon s sestavinami, kot so kofein, retinol ali kolagen, saj delujejo učvrstilno. Treba pa je opozoriti, da nego z retinolom obvezno uporabljajte zvečer, koža je po njej namreč občutljivejša na sončne žarke.

FOTO: Gettyimages

Če je vaša koža ekstremno suha, namesto losjona uporabite bogato vlažilno kremo. Ta znatno izboljša njeno teksturo in nogam daje lep videz. Vsebuje naj karitejevo maslo, izvlečke aloe vere ali hialuronsko kislino.

Srečna stopala za vroče dni

Da so stopala del telesa, ki je prav poleti najbolj razgaljen, ni treba posebej podarjati. Kot tudi ne, da tedaj ni mogoče skriti drobnih ali večjih nepravilnosti, kot so zatrdela koža in slabo negovani nohti. Stopala torej poleti ne smejo ostati spregledana.

Nosite zračno, čim pogosteje odprto obutev. Zaprta, ki je namenjena vadbi in stopalom zagotavlja primerno oporo, naj bo iz naravnih materialov. Izogibajte se sintetični, v katero se ujame vlaga in povečuje verjetnost za glivične okužbe.

Čim več hodite bosi. FOTO: Alexandrshevchenko/Gettyimages

Tveganje zanje zmanjšajte tudi tako, da na bazenih in drugih javnih kopališčih nosite natikače, ki preprečujejo stik z morebiti okuženimi površinami.

Zaščitite tudi stopala

Ključna pri poletni negi stopal je zaščita pred soncem. Kremo z zaščitnim faktorjem vsaj 30 nanje nanesite vedno, kadar se v odprti obutvi opravljate na prosto in ne samo na plaži. Vsaki dve uri obnovite nanos.

Stopala naj bodo suha: po vsakem kopanju v morju, bazenu, jezeru, reki ali po prhanju jih res temeljito obrišite, ne pozabite na kožo med prsti. Tudi s tem boste zmanjšali tveganje za glivične okužbe, ki se v vlažnem in toplem okolju hitro pojavijo in so zelo trdovratne.

Kadar je le mogoče: v stanovanju, na travi, tudi pesku hodite bosi. Bosonoga hoja ima številne pozitivne učinke na zdravje stopal. Med njo se poveča pretok krvi, deluje kot nežna masaža in hkrati omogoča pristen stik z naravo.

Malo dodatnega razvajanja

Tako kot noge tudi stopala vsaj dvakrat na teden negujte s pilingom, za dodatno mehkobo pa poskrbite s kopeljo in masko, ki bosta zmehčali trdo kožo na petah, da jo boste lažje odstranili.

Stopalom privoščite kopel. FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Sestavine za kopel: lavor vode, žlica glicerina, pest grobe morske soli, dve žlici limoninega soka.

Sestavine za masko: žlica glicerina, žlica limoninega soka, žlica rožne vode.

Lavor napolnite z vodo. Gladina naj bo dva centimetra nad stopali.

Dodajte limonin sok, sol in glicerin ter zmešajte. Noge namakajte od 15 do 20 minut.

S kamnom za pete odstranite zatrdelo kožo.

Noge splaknite, dobro osušite in jim privoščite masko.

V posodi zmešajte dve žlici glicerina, dve žlici rožne vodice in prav toliko limoninega soka.

Zmes nanesite v debelem sloju na pete, počakajte, da se malce posuši, in obujte bombažne nogavice.

Pustite delovati tri do štiri ure ali še bolje čez noč. Umijte si noge in jih pet minut masirajte z oljčnim oljem.