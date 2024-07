Noge so lahko hladne tudi poleti, za boljšo prekrvavitev jih dvignite v zrak

Občasno hladne noge so popolnoma normalen pojav, ki je lahko odziv na spremembe v temperaturi ali življenjskem slogu, poudarjajo strokovnjaki Centra za krepitev zdravja ZD Ljubljana, dodajajo pa, da naj tisti, ki pogosto opažajo ta pojav, obiščejo zdravnika. Hladne noge so največkrat posledica sedečega načina življenja, kajenja, a tudi povišane ravni holesterola in nekaterih srčnih bolezni.

Med dolgo vožnjo na morje se večkrat ustavite in se razgibajte.

Vzrok je slaba prekrvavitev, ki nam lahko povzroča še druge nevšečnosti. Pogoste posledice slabe telesne prekrvavitve so odrevenelost in mravljinčenje v okončinah, zmanjšana kognitivna sposobnost, prebavne težave, pogosta utrujenost, hladne roke in noge, krčne žile, lomljivi nohti in lasje, nabiranje oblog na stenah žil in drugo. Nevšečnosti, ki jih prinaša slaba prekrvavitev, lahko odpravimo z lahko telesno vadbo, vročo prho ali kopeljo ter opustitvijo kajenja. Če je slaba prekrvavitev posledica dolgotrajnega sedenja (denimo na dolgi vožnji na morje), poskrbimo za to, da med sedenjem večkrat vstanemo in se razgibamo. Pretok krvi po telesu pospeši vsakršno gibanje. Količino in tip telesne dejavnosti je treba prilagoditi posamezniku. Smernice Svetovne zdravstvene organizacije priporočajo vsaj 150 minut zmerne aerobne vadbe ali 75 minut intenzivne aerobne vadbe na teden, dvakrat na teden vadbo z utežmi, poleg tega pa tudi vadbe za vzdržljivost in prožnost, na primer pilates.

Hoja, tek, kolesarjenje, plavanje in plesanje so aerobna vadba, ki bi jo morali izvajati vsaj 150 minut na teden.

Slabši prekrvavitvi perifernega krvnega sistema se lahko izognemo s primerno preventivo. Pomembno je, da pijemo dovolj tekočine in se zdravo prehranjujemo. Telesna teža naj bo v mejah normale, nezdrave navade, kot je kajenje, pa velja opustiti. Uporabljamo lahko kompresijske nogavice, noge pa, kadar je to mogoče, dvignemo nad telo. Bolj ko imamo prekrvavljeno telo, boljša je prekrvavitev naših možganov. Če želimo ob rednem gibanju še nekoliko bolj stimulirati svoje možgane, je dobro, da v vadbo vključujemo nove gibalne vzorce in naloge. To so predvsem gibanje in športi, ki za izvedbo potrebujejo dobro koordinacijo.

Tek je eden od načinov, kako se znebiti vedno hladnih nog. FOTO: Nd3000/Getty Images