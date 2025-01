Obračanje, zračenje, sesanje: v tem prostoru je uporabna celo soda bikarbona!

Vzmetnica je ključna za udobje in krepčilen spanec, ki zagotavlja regeneracijo telesa in misli. Kljub temu da je lahko zelo kakovostna, ne gre pozabiti na njeno pravilno vzdrževanje. Le tako bo leta ostala sveža in tudi čista. Pozimi redkeje zračimo prostore in več časa preživimo v postelji, pravilna nega vzmetnice je zato še pomembnejša kot v toplem delu leta. Tu je nekaj nasvetov, kako skrbeti zanjo.

Redno obračanje

Da bi preprečili neenakomerno obrabo in s tem zagotovili daljšo življenjsko dobo vzmetnice, jo je priporočljivo najmanj na vsaka dva ali tri mesece obrniti. To pomaga pri enakomerni porazdelitvi pritiska na njeno površino, kar preprečuje nastanek udrtin in drugih trajnih poškodb.

Nadvložek preprečuje obrabo vzmetnice.

Pozimi redkeje zračimo prostore, a je prav to zelo pomembno za kakovost vzmetnice in s tem za dober spanec. Dovolj je, da večkrat na mesec odstranimo posteljnino ter pustimo vzmetnico, da se vsaj pol ure zrači. Prezračevanje onemogoča kopičenje vlage v njeni notranjosti, kar je še posebno koristno v hladnejših mesecih, ko uporabljamo debelejša prekrivala in dodatne odeje. Na ta način preprečimo množenje bakterij, pršic in nastanek neprijetnih vonjav.

Tudi od tega, kakšno vzmetnico imamo, bo odvisen naš spanec. FOTO: Suchada Tansirimas/Getty Images

Občasno posesamo

Eden od osnovnih načinov za ohranjanje svežine vzmetnice je uporaba zaščitnih prevlek. Kakovostna zaščitna prevleka, položena čez posteljo, prepreči vdor prahu, vlage in alergenov, kot so pršice, v notranjost ležišča. Te prevleke je preprosto oprati, kar omogoča ohranjanje čistoče posteljnine in vzmetnice brez pretiranega truda. Z rednim pranjem prevleke, najmanj enkrat na mesec, se s površine odstranijo nakopičen prah, ostanki znoja in mrtve kožne celice, ki so hrana za že omenjene pršice.

Ob vsaki menjavi posteljnine jo posesamo.

Ob vsaki menjavi posteljnine je vzmetnico priporočljivo posesati. Vsaj enkrat na leto uporabimo tudi sesalnik s stepalno krtačo, za temeljitejše čiščenje pa je suho čiščenje odlična izbira. Površino ležišča posujemo s sodo bikarbono ali otroškim pudrom. Oboje vpija vlago in nevtralizira vonjave, puder vzmetnico še lepo odišavi. Počakamo približno pol ure in površino potem posesamo. Postopek je enostaven in pripomore k svežini ter čistoči vzmetnice.

Za enakomernejšo obrabo jo redno obračajte. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Ne pospravimo takoj

Poleg tega da poveča udobje in pomaga, če je vzmetnica pretrda ali premehka, je nadvložek odličen pripomoček za podaljševanje življenjske dobe vzmetnice, saj preprečuje njeno obrabo. Nadvložek namreč zmanjša obremenitev vzmetnice in podaljša njeno življenjsko dobo. Hkrati ga je lažje zračiti, saj lahko samostojnega odnesemo na zrak in ga tam pustimo, da se navzame svežine.

Nadvložek ohranja kakovost in čistočo. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Pospravljanje postelje takoj zjutraj, ko iz nje vstanemo, ni dobra ideja. Vzmetnico je bolje nekaj časa pustiti odkrito, da se povsem ohladi in se vlaga posuši. Pri tem je dobro odpreti okno. Pri znatnejšem znojenju je posteljo priporočljivo postiljati šele proti večeru.

Higiena vzmetnice ne podaljšuje le njene življenjske dobe, ampak zagotavljata tudi čist in zdrav prostor za spanje. Vzmetnica brez prahu, alergenov in bakterij bistveno prispeva h kakovosti spanja, saj čista in sveža podlaga zmanjšuje možnost nastanka alergij in draženja, kar je še posebno pomembno za občutljive osebe in otroke.