Za oblo zadnjico in plosk trebuh

Lepo oblikovana zadnjica in čvrst trebuh – o tem sanja skoraj vsaka ženska. Da bi ju imeli in ohranili, je potrebna redna vadba. Trebuh in zadnjica bosta popolna s tremi preprostimi vajami.

Najboljša vaja za lepo zaobljeno zadnjico je počep. Pravilno ga izvedemo tako, da so stopala v širini ramen, hrbet je raven; pokrčimo kolena, potisnemo zadnjico nazaj in se počasi spustimo navzdol. Pri tem pazimo, da se ne spustimo pregloboko in ne potisnemo kolen premočno naprej in jih ne obračamo navznoter – ne smejo gledati čez prste, naj bodo nad gležnjem. Predstavljamo si, da želimo sesti na stol, a tega pod našo zadnjico ni.

Vaje izvajamo počasi in kontrolirano, pazimo na dihanje.

Naslednja vaja je izpadni korak, z njim ne bomo le oblikovali zadnjice, temveč tudi noge, hkrati pa bomo pospešili presnovo in izboljšali ravnotežje. Za čim večjo učinkovitost in da si ne bi škodili, se poškodovali, upoštevamo nekaj pravil. Začnemo v pokončnem položaju, naj bo hrbtenica čim bolj zravnana. Z eno nogo stopimo naprej, pri čemer naj bo koleno pod pravim kotom (naj ne sega čez preste). Pazimo, da telesa ne nagnemo naprej. Izmenjaje delamo vajo z eno in drugo nogo.

Izvedemo 12 do 15 ponovitev posameznega giba, odvisno od kondicije, izkušenj, starosti … Vaje izvajamo počasi in kontrolirano, pazimo na dihanje: ko naredimo aktiven gib, izdihnemo, vdihnemo, ko se vračamo v začetni položaj.

Z izpadnim korakom bomo izboljšali tudi ravnotežje. FOTO: Undrey/Getty Images

Za čvrst, plosk trebuh lahko poleg trebušnjakov izvajamo še plank, vajo desko. Izvedemo jo tako, da se uležemo na trebuh, kot bi hoteli delati sklece, le da se naslonimo na podlakti; komolci so pod rameni. Prsti na nogah so spodviti. Pazimo, da je telo povsem ravno, kot deska, pač. Zadržimo ta položaj 30 sekund. Naredimo tri ponovitve vseh vaj.