Prihaja ciklon, ki prinaša nevihte, padavine in sunke vetra

Pred nami je vremensko nestabilen teden. Agencija za okolje opozarja, da bo Slovenijo v torek popoldne zajel močnejši pas padavin in neviht. Poleg tega se bodo krajevno lahko pojavljali nalivi in sunki vetra.

»Danes se nad zahodnim Sredozemljem že poglablja novo ciklonsko območje, ki bo jutri ob južnih do jugozahodnih višinskih vetrovih doseglo tudi območje Alp in severnega Sredozemlja ter se nato v noči na sredo pomaknilo proti srednji Evropi,« so zapisali.

Napovedujejo, da bo ob približevanju ciklona in vremenske fronte v večjem delu Slovenije začelo deževati že v noči na torek, pas močnejših padavin in neviht pa bo naše kraje predvidoma prešel v torek med popoldnem. Ob tem se bodo krajevno lahko pojavljali nalivi in tudi sunki vetra. »Vremensko dogajanje se bo umirilo v noči na sredo, a ker se bo hladen in nestabilen zrak nad našim območjem zadrževal še vse do konca tedna pravzaprav vse do nedelje ne bo dneva brez krajevnih ploh in neviht.

Vremenoslovci dodajajo, da bodo popoldanske temperature večinoma približno 20 °C, nekoliko bolj se bo predvidoma segrelo šele proti koncu meseca.