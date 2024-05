Zato je znorel kralj Karel III.: glavna »krivca« sta spet Meghan in Harry (VIDEO)

Razdor v britanski kraljevi družini je vsak dan večji. Princ Harry in Meghan Markle sta bila pred kratkim na uradnem obisku v Nigeriji, da bi promovirala igre Invictus Games (gre za mednarodni športni dogodek za ranjene, poškodovane ali bolne vojake).

Po poročanju britanskih medijev je kralj Karel III. pobesnel zaradi medijskega poročanja o njuni avanturi. Razjezilo ga je tudi, da je bil njun obisk videti precej »kraljevski«.

Obisk v Nigeriji so mnogi ocenili kot potezo obupa, da bi se Harryja in Megan pokazala kot velika humanitarca. »Dejstvo je, da sta bila Meghan in Harry obravnavana, kot da gre za uradno kraljevo turnejo. Par so pozdravili s plesom in povabili na različne sprejeme in šolske obiske,« je razkril vir.

Meghan »kopirala« pokojno Diano

»Kot da Harry in Meghan ignorirata vsa pravila – njuno potovanje v Nigerijo je bilo dokaz, da nočeta sprejeti, da nista več člana kraljeve družine,« še navajajo britanski mediji.

Drage modne kreacije Meghan Markle pa so medtem pritegnile pozornost modnih poznavalcev, še posebno zato, ker je Meghan »kopirala« pokojno princeso Diano. Nosila je preprosto dolgo obleko brez naramnic in sandale, kombinacijo pa je dopolnila z zlato ogrlico, ki je nekoč pripadala princesi Diani.