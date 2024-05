Oto Pestner je prejel zlato piščal za življenjsko delo

Kulturno-umetniško društvo Zlata piščal je podelilo nagrade za dosežke na področju slovenske popularne glasbe. Strokovna glasbena akademija je priznanje za življenjsko delo letos podelila legendarnemu pevcu Otu Pestnerju. Nagrajenec je kariero začel leta 1968 z očetovim ansamblom, dve leti pozneje je nastal znameniti New Swing Quartet. Bil je tudi član Alpskega kvinteta. Njegova solistična kariera je bila močno zaznamovana s Slovensko popevko, med skladbe, ki so postale zimzelene, pa denimo spadata Trideset let in Vrača se pomlad. Kot pevec in avtor je nekajkrat zmagal na Melodijah morja in sonca. V spomin so se najbolj vtisnile skladbe Tople julijske noči, Vrniva se na najino obalo, Slovenski mornar, Zaljubljena v Portorož in druge. Deloval je tudi v skupini Pro Anima Singers, s katero so posneli tri albume.

Legendarna skupina New Swing Quartet letos praznuje kar 55 let bogate glasbene kariere. FOTO: Dean Dubokovič

»Sem multipraktik, tako živim in ustvarjam glasbo že vse življenje, in kolikor mi je še naklonjeno, bom to nadaljeval. Upam, da bo prišlo izpod mojega peresa še kaj lepega,« je ob prejemu nagrade povedal Oto Pestner, ki spada med tiste glasbenike, ki so pogosto nastopali onkraj domačih meja. »Najraje se z New Swing Quartetom spominjamo zanimivih turnej po Sovjetski zvezi z ameriško duhovno glasbo, pa turneje po vzhodnem delu ZDA, predvsem v črnskih cerkvah. Tu izstopa cerkev v Atlanti z večtisočglavo množico. V televizijskem šovu na mreži CBN je imela oddaja z našim nastopom v živo kar 62 milijonov gledalcev! Anekdot imamo za malo morje. Na koncertu v Veli Luki smo denimo v zadnjih vrstah opazili Oliverja Dragojevića. Na odru se nam je pridružil kar v kratkih hlačah in to je bila nepozabna country izvedba skladbe Vjeruj u ljubav,« se spominja Pestner.

Pel za papeža in državnike

V polstoletni karieri so kvartetovci peli tudi politikom. Med tistimi, ki so jih poslušali, so bili tudi Tito, Bill Clinton in papež Janez Pavel II. Na druženje z njimi ima Oto lepe spomine. »Clinton je na Kongresnem trgu v Ljubljani skoraj prijel za saksofon in se nam pridružil. Papeža Janeza Pavla II. nismo ravno spraševali, kaj ima najraje, ko nas je blagoslovil v slovenščini. Je pa imela s Titom naša 'stara ekipa' hecne dogodivščine,« se spominja Oto, ki je v bogati in zanimivi karieri zmagal celo na legendarnem festivalu San Remo. Danes se zdi to mladim pevcem nemogoče, čeprav vsi hrepenijo po uspehu v tujini.

Oto je desetletja ena najvidnejših osebnosti v slovenski zabavni glasbi, odlikuje pa ga izjemno vzdržljiv glas. FOTO: arhiv Dela

»Tako mlad in naiven sem še bil, da me niti strah ni bilo. Glasek sem imel in sem kar pel,« se v smehu spominja slovitega festivala. Legendarni pevec ima za seboj ogromno nastopov, izkušenj in pripetljajev, mnogi pa o njem ne vedo, da je vojsko služil z glasbenim kolegom Nacetom Junkarjem, s katerim sta delovala v pevskem duetu. Njuna skladba Slovenija, najlepša si dežela, je zmagovalna skladba na Popevki Vesele jeseni leta 1986. Zanjo sta prejela zlati klopotec in prvo nagrado občinstva.