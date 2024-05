Sviz poziva k umiku predlaganih sprememb pravilnika o normativih v predšolski vzgoji

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) skupaj z društvom šolskih svetovalnih delavcev v pismu ministru za vzgojo in izobraževanje Darju Feldi izraža nestrinjanje z novim predlogom sprememb pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Pozivajo ga k prilagoditvam oziroma umiku predlaganih sprememb.

Prvotni dogovor je bil, da bo znižanje normativov v predšolski vzgoji uveljavljeno 1. septembra, zdaj pa se to skladno s predlogom ministrstva prelaga kar za dve leti ali celo dlje, so zapisali v pozivu. Zamik pri uveljavitvi znižanja normativov je po mnenju sindikata dodatno sporen, ker je v nasprotju s trenutno predlaganim nacionalnim programom vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023–2033.

Osnutek strateških ciljev

Kot so navedli, je v osnutku strateških ciljev za dograjevanje vzgojno-izobraževalnega sistema med ukrepi za predšolsko vzgojo poudarjena ohranitev že določenega normativa za svetovalne delavce v vrtcih, to je 20 oddelkov na posameznega svetovalnega delavca.

Omenjeni predlog sprememb pravilnika v trenutnih okoliščinah, v katerih delujejo svetovalni delavci v predšolski vzgoji, pa vidijo kot nesprejemljiv, saj bi namreč tako poslabšali možnosti za zdrav razvoj otrok.

Po prepričanju sindikata gre za kršitev že podane zaveze, saj so bili znižani normativi za svetovalne delavce na preostalih ravneh vzgoje in izobraževanja spremenjeni že pred časom. Hkrati je bila že določena tudi sprememba normativov.

Sindikat in Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije od ministra zahtevata, da se spoštujejo že dogovorjene rešitve. Prav tako pričakujejo, da bo sprememba normativov začela veljati 1. septembra.

V Svizu in društvu so še napovedali, da bodo v primeru, če dogovorjeni datum ne bo upoštevan, odločno ukrepali.